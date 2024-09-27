Erzincan Tulum Peyniri\'ne Marka Tescili

Ekonomi

Erzincan Valiliğinin öncülüğünde ve ilgili birimlerin iş birliğiyle kurulan Erzincan Yöresel Ürünler A.Ş. sayesinde Tulum Peynirinin hak ettiği değere ulaşması yolunda güçlü bir adım daha atıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Hamza Aydoğdu; "Coğrafi işaret tescilinden sonra, tulum peynirinin marka tescili de alındı.

Değerlerimizi markalaştırmadıkça mirasımızı geleceğe taşımamız mümkün değildir.

Erzincan'ın asırlık lezzeti Tulum Peyniri, yalnızca bir yiyecek değil, bu toprakların kadim kültürünün bir yansımasıdır. 2001 yılında alınan coğrafi tescille gururumuz olan bu değerli miras, Valiliğimizin öncülüğünde ve ilgili tüm tarafların iş birliğiyle kurulan Erzincan Yöresel Ürünler A.Ş. sayesinde hak ettiği değere ulaşma yolunda güçlü bir adım daha attı.

Yapılan lezzet ve içerik denetimlerinin ardından; Erzincan Yöresel Ürünler A.Ş. 21 Eylül 2024 tarihinde Erzincan Tulum Peyniri marka tescilini ve coğrafi işaret tescilini kullanma hakkını elde etmiştir.

Erzincan Tulum Peyniri, bu süreçte atılan kararlı adımlarla hem yerel hem de ulusal düzeyde hak ettiği tanınırlığa ve değere kavuşacaktır." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN