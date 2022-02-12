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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan ocak ayında 16 bin 898 yolcu faydalandı - Son Dakika

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan ocak ayında 16 bin 898 yolcu faydalandı

12.02.2022 09:22
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan ocak ayında 16 bin 898 yolcu faydalandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, 2022 yılının ilk ayında 16 bin 898 yolcuya hizmet verdi.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, 2022 yılının ilk ayında 16 bin 898 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda iç hatlarda 15 bin 327, dış hatlarda ise 1571 yolcu ağırlandı. Söz konusu tarihte havalimanındaki iç hatlarda 124 uçak, dış hatlarda ise 14 uçak iniş-kalkış gerçekleştirdi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 216 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

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Yıldırım Akbulut, Erzincan, Uçak, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan ocak ayında 16 bin 898 yolcu faydalandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan ocak ayında 16 bin 898 yolcu faydalandı - Son Dakika
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