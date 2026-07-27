Erzincan’da ekmeğe zam: Fiyat arttı, gramaj düştü

Erzincan'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeyle, daha önce 220 gramı 15 TL'den satılan ekmek, 210 gram olarak 17,5 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

FİYATI ARTIRIP GRAMAJI DÜŞÜRDÜLER

Kent genelindeki fırınlarda uygulanmaya başlayan yeni tarifeyle birlikte ekmeğin hem fiyatının artması hem de gramajının 10 gram düşmesi dikkat çekti. Günlük temel tüketim ürünlerinden biri olan ekmeğe yapılan zam, özellikle dar gelirli vatandaşların bütçesine ek yük getireceği gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN GEREKÇELERİ

Fırıncılar ise un, maya, enerji, işçilik ve diğer üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Sektör temsilcileri, mevcut fiyatlarla üretimi sürdürmenin ekonomik açıdan mümkün olmadığını ifade ederek, yeni fiyat tarifesinin artan maliyetler doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.

Yeni uygulamayla birlikte Erzincan'da 210 gram ekmek bugünden itibaren 17,5 TL'den satılıyor.