Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

07.04.2024 11:05  Güncelleme: 11:11
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Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı. Toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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