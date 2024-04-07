Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Türkiye Otomotiv Endüstrisi İhracatı Azaldı

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalarak 3,2 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşirken, ocak-mart döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 6 artışla 9 milyar 132 milyon dolara ulaştı. Mart ayında bugüne kadar aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşıldığı açıklanırken, binek otomobildeki ihracat çift haneli geri geldi. İtalya'ya ihracat yüzde 12 arttış sağlanırken, buna karşılık en büyük pazar olan Almanya'ya yüzde 14 düşüş yaşandı.