Erzurum OSB'ye 650 Hektar Yeni Alan Tahsisi Tamamlandı - Son Dakika
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Erzurum OSB'ye 650 Hektar Yeni Alan Tahsisi Tamamlandı

Erzurum OSB\'ye 650 Hektar Yeni Alan Tahsisi Tamamlandı
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Erzurum 2. OSB'de 650 hektarlık ilave alanın tahsis süreci tamamlandı. ETSO Başkanı Saim Özakalın, şehrin sanayi altyapısına katkı sağlayacak bu gelişmeden memnuniyet duyduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) uzun süredir çalışmaları yürütülen 650 hektarlık ilave alanın tahsis süreci tamamlandı. Erzurum iş dünyası ve sanayicileri adına bir açıklama yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, sürecin şehrin sanayi altyapısına sağlayacağı katkıya dikkat çekerek memnuniyetini dile getirdi.

Şehrin siyasi erkanı ve bürokrasisiyle koordineli bir şekilde takip edilen tahsis süreci, Erzurum sanayisinin arazi büyüme ihtiyacına cevap verecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, bu alanın şehre kazandırılmasında emeği geçen isimlere iş dünyası adına teşekkür etti.

Özakalın'ın teşekkür mesajında şu isimler yer aldı: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı (Önceki Dönem Erzurum Valisi) Sayın Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Sayın Yusuf Tekin, Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın Selami Altınok Erzurum Valisi Sayın Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Sayın Fatma Öncü, Sayın Mehmet Emin Öz ve Sayın Abdurrahim Fırat, MHP Erzurum Milletvekili Sayın Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Sayın İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Sayın Adem Yurdagül

Sürece katkı sunan tüm bürokratlara ve paydaşlara da ayrıca teşekkürlerini ileten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, yeni alanın Erzurum sanayisine hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Erzurum, Ekonomi, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum OSB'ye 650 Hektar Yeni Alan Tahsisi Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum OSB'ye 650 Hektar Yeni Alan Tahsisi Tamamlandı - Son Dakika
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