Erzurum’a Teşekkür Belgesi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve Erzurum İl Koordinasyon Kurulu tarafından EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti Erzurum'da gerçekleşen Palandöken Ekonomi Forumu'na (PEF) katkılar sunan Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na "Teşekkür Belgesi"ni takdim etti.

Başkan Özakalın, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Yılı Turizm Başkenti seçilen Erzurum'da uluslararası çapta ses getiren Palandöken Ekonomi Forumu'nda (PEF) ulusal ve uluslararası iş dünyası ile 40 tan fazla yabancı oda temsilcisini Erzurum'da bir araya getiren ve bir "Dadaş" gibi programa 2 gün boyunca ev sahipliği yapan Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na Erzurum iş dünyası adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM