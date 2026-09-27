Erzurum Aşkale ve Pasinler'deki 2 jeotermal saha için ihale 13 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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Erzurum Aşkale ve Pasinler'deki 2 jeotermal saha için ihale 13 Ekim'de yapılacak

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Erzurum'un Aşkale ve Pasinler ilçelerindeki 2 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek. Muhammen bedelleri 1 milyon 581 bin 860 lira ve 1 milyon 612 bin 520 lira olan sahalar için ihale 13 Ekim Salı günü saat 10.00'da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Erzurum'da 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Aşkale ve Pasinler ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Muhammen bedeli 1 milyon 581 bin 860 lira ile 1 milyon 612 bin 520 lira olan sahaların ihaleleri 13 Ekim Salı günü saat 10.00'da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum Aşkale ve Pasinler'deki 2 jeotermal saha için ihale 13 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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