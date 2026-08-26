Erzurum'da 2026'da 4.358 Daireye Ruhsat Verildi - Son Dakika
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Erzurum'da 2026'da 4.358 Daireye Ruhsat Verildi

Erzurum\'da 2026\'da 4.358 Daireye Ruhsat Verildi
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Erzurum'da 2026 yılının ilk yarısında toplam 4.358 daire için yapı ruhsatı düzenlendi.

Erzurum'da 2026 yılının ilk yarısında toplam 4 bin 358 daire için yapı ruhsatı verildi. Yılın ilk çeyreğinde 1 bin 351, ikinci çeyreğinde ise 3 bin 7 daire için yapı ruhsatı düzenlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yapı izin istatistiklerine göre Erzurum'da konut yapımına yönelik ruhsat işlemlerinde 2026 yılının ikinci çeyreğinde dikkat çekici bir artış yaşandı. İlk üç ayda 1 bin 351 daire için ruhsat verilirken, nisan-haziran döneminde bu sayı 3 bin 7'ye yükseldi. Böylece yılın ilk 6 ayında ruhsat verilen daire sayısı 4 bin 358 oldu.

Erzurum'da yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2025 yılının tamamında 7 bin 836 olarak kaydedilmişti. 2024 yılında 6 bin 597 olan sayı, 2025'te 1 bin 239 daire artarak 7 bin 836'ya yükseldi.

Geçmiş yıllara bakıldığında ise Erzurum'da yapı ruhsatı verilen daire sayısının yıllara göre önemli değişiklikler gösterdiği görüldü. 2010'da 5 bin 519 olan sayı, 2011'de 2 bin 361'e geriledi. 2016'da 7 bin 561, 2017'de 7 bin 935 daire için ruhsat verilirken, 2019'da bu sayı 3 bin 381'e düştü.

2021 yılında 8 bin 878 daire ile en yüksek seviyelerden birine ulaşan yapı ruhsatı sayısı, 2022'de 3 bin 857'ye geriledi. Sonraki yıllarda yeniden yükselişe geçen sayı, 2023'te 6 bin 3, 2024'te 6 bin 597 ve 2025'te 7 bin 836 olarak gerçekleşti.

İskan verilen daire sayısı 793

Erzurum'da tamamlanan yapıların kullanımına yönelik izinlerde ise 2026 yılının ilk yarısında toplam 793 daire için yapı kullanma izin belgesi düzenlendi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 2025 yılında 2 bin 445 olarak gerçekleşirken, 2024 yılında 3 bin 121 olmuştu. 2019 yılında ise 6 bin 115 daire ile en yüksek seviyesine ulaşan sayı, sonraki yıllarda dalgalı bir seyir izledi. 2023 yılında 5 bin 4 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi.

TÜİK verilerinde 2024, 2025 ve 2026 yılının birinci çeyreğine ilişkin verilerin revize edildiği de belirtildi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da 2026'da 4.358 Daireye Ruhsat Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 2026'da 4.358 Daireye Ruhsat Verildi - Son Dakika
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