Erzurum'da 4 Bin 50 Araç Değişimi
Temmuz 2026'da Erzurum'da 4 bin 50 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2026 motorlu kara taşıtları verilerine göre Erzurum'da 4 bin 50 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi.
Temmuz ayında devri yapılan araçların 2 bin 593'ünü otomobiller oluştururken, 824 kamyonet, 257 traktör, 204 motosiklet, 87 kamyon, 50 minibüs, 26 otobüs ve 9 özel amaçlı taşıtın devri yapıldı. Böylece Erzurum'da bir ay içerisinde noterler aracılığıyla toplam 4 bin 50 motorlu kara taşıtı el değiştirdi.
Kaynak: İHA
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