Erzurum'da 650 Kişi NET CALL CENTER'da Çalışıyor

11.04.2026 13:33
ETSO öncülüğünde kurulan NET CALL CENTER'da çalışan sayısı 650'ye ulaştı, hedef 1000 kişi.

ETSO'nun NİYEP programı kapsamında Erzurum'da NET CALL CENTER'da çalışan sayısı 650'ye ulaştı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) öncülüğünde yürütülen Nitelikli İstihdamı Geliştirme Projesi (NİYEP) kapsamında şehre kazandırılan NET CALL CENTER çağrı merkezine bir ziyaret düzenlendi. ETSO'nun girişimleriyle Erzurum'da hizmete başlayan merkezde istihdam edilen kişi sayısı an itibarıyla 650'ye ulaşırken, bu rakamın kısa sürede bin kişiye çıkarılması hedefleniyor. Tüm NİYEP programlarında ise bugüne kadar 2 bin 417'yi aşkın kişinin kursiyer olarak eğitime başladığı belirtildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, beraberlerindeki heyetle birlikte çağrı merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

ETSO'nun istihdam odaklı adımlarının somut bir çıktısı olan NİYEP programı çerçevesinde Erzurum'a kazandırılan bu yatırımın, şehrin iş gücü potansiyelini değerlendirme noktasında üstlendiği rol masaya yatırıldı. Görüşmelerde, 650 kişinin aktif olarak çalıştığı merkezin yeni alımlarla birlikte 1000 kişilik önemli bir istihdam kapısına dönüşeceği vurgulandı.

Ziyaret sırasında süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, projenin şehrin ticari hayatına ve istihdamına sunduğu katkıya dikkat çekti.

Erzurumlu iş insanı ve Avukat Sedat Aksakallı ile Net Call Center Genel Müdürü Esat Kubilay Yorga'ya şehre kazandırdıkları yatırım için teşekkür eden Özakalın, ETSO öncülüğünde hayata geçen bu istihdam projesinin büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek firma yönetimine başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

