Erzurum\'da Araç Sayısı Artış Gösteriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 34 milyon 545 bin 132'ye ulaştı. Erzurum'da ise trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Haziran 2026 itibarıyla 157 bin 439 olarak kaydedildi. Kentte araç sayısı hem aylık hem de yıllık bazda artış gösterirken, en dikkat çekici yükseliş motosiklet sayısında yaşandı.

Aylık ve yıllık bazda yükseliş

TÜİK Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ne göre Erzurum'da Mayıs 2026'da 156 bin 433 olan trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, Haziran 2026'da 157 bin 439'a yükseldi. Böylece kentte bir ayda araç sayısı bin 6 adet artarken, artış oranı yüzde 0,64 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 146 bin 927 olan toplam araç sayısı ise bu yılın Haziran ayında 157 bin 439'a ulaşarak 10 bin 512 adet arttı. Böylece yıllık artış oranı yüzde 7,15 oldu. Haziran 2026 itibarıyla Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçların 80 bin 741'ini otomobil, 2 bin 343'ünü minibüs, bin 384'ünü otobüs, 32 bin 514'ünü kamyonet, 6 bin 866'sını kamyon, 9 bin 902'sini motosiklet, 830'unu özel amaçlı araç ve 22 bin 859'unu traktör oluşturdu. Otomobil sayısı Mayıs 2026'da 80 bin 293 iken Haziran ayında 80 bin 741'e yükseldi. Bir ayda 448 adet artan otomobil sayısı yıllık bazda ise 75 bin 58'den 80 bin 741'e çıkarak 5 bin 683 adet arttı. Böylece otomobil sayısındaki yıllık artış oranı yüzde 7,57 olarak kaydedildi. Kentte minibüs sayısı Mayıs ayındaki 2 bin 336'dan Haziran ayında 2 bin 343'e yükselerek aylık 7 adet arttı. Ancak geçen yılın Haziran ayında 2 bin 349 olan minibüs sayısı yıllık bazda 6 adet azaldı. Otobüs sayısı ise Mayıs ayında bin 398 iken Haziran ayında bin 384'e gerileyerek aylık 14 adet azaldı. Buna mukabil geçen yılın aynı dönemine göre otobüs sayısı bin 315'ten bin 384'e yükselerek 69 adet arttı. Kamyonet sayısı Mayıs ayında 32 bin 422 iken Haziran ayında 32 bin 514'e çıktı. Bir ayda 92 adet artan kamyonet sayısı, geçen yılın Haziran ayındaki 30 bin 848 seviyesine göre bin 666 adet yükselirken yıllık artış oranı yüzde 5,40 oldu. Kamyon sayısı da artışını sürdürdü. Haziran 2025'te 6 bin 544 olan kamyon sayısı Haziran 2026'da 6 bin 866'ya yükseldi. Yıllık 322 adetlik artışın yaşandığı kamyon sayısı, Mayıs ayına göre ise 4 adet arttı.

Motosiklet sayısı 1 yılda yüzde 27 arttı

En dikkat çekici yükseliş motosiklet grubunda görüldü. Haziran 2025'te 7 bin 812 olan motosiklet sayısı, Haziran 2026'da 9 bin 902'ye ulaşarak 2 bin 90 adet arttı. Yıllık artış oranı yüzde 26,75 ile tüm araç grupları arasında ilk sırada yer aldı. Motosiklet sayısı Mayıs ayına göre de 9 bin 522'den 9 bin 902'ye yükselerek 380 adet arttı ve aylık artış oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı araç sayısı da geçen yılın Haziran ayındaki 774'ten bu yıl Haziran ayında 830'a yükselirken yıllık 56, aylık ise 12 adet artış gösterdi. Traktör sayısı ise Haziran 2025'te 22 bin 227 iken Haziran 2026'da 22 bin 859'a çıktı. Böylece traktör sayısı yıllık 632, aylık ise 77 adet artarken, yıllık artış oranı yüzde 2,84 olarak hesaplandı.

Verilere göre Erzurum'da araç sayısındaki artış hem aylık hem de yıllık bazda devam ederken, büyümede özellikle motosiklet ve otomobil grubundaki yükseliş belirleyici oldu. Ticari araç grubunda yer alan kamyonet ve kamyon sayılarındaki artış da dikkat çekerken, minibüs ve otobüs sayıları ise büyük ölçüde yatay seyir izledi. Türkiye genelindeki toplam araç sayısı içerisinde Erzurum'un payı yaklaşık yüzde 0,45-0,46 seviyesinde bulunuyor. - ERZURUM