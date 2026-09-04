Erzurum'da ayçiçeği üretimi 5 yılda 10 kat artarak Türkiye üretiminin yüzde 11'ini karşılar - Son Dakika
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Erzurum'da ayçiçeği üretimi 5 yılda 10 kat artarak Türkiye üretiminin yüzde 11'ini karşılar

Erzurum\'da ayçiçeği üretimi 5 yılda 10 kat artarak Türkiye üretiminin yüzde 11\'ini karşılar
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Erzurum'da sulama imkanlarının artması ve makineleşmeyle ayçiçeği üretimi 5 yılda 10 kat arttı. İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, 2026'da Türkiye üretiminin yüzde 11'ini karşılayacak seviyeye ulaştıklarını ve çiftçi sayısının 980'den 3 bin 210'a çıktığını açıkladı.

Erzurum, son yıllarda hızla yaygınlaşan ayçiçeği üretiminde önemli bir artış kaydederek Türkiye genelindeki üretimin yüzde 11'ini karşılar hale geldi.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Erzurum'da, son yıllarda sulama imkanlarının artması, makineleşme ve ürünün pazar değerinin yüksek olması çiftçilerin ayçiçeğine yönelmesini sağladı.

Erzurum'da ayçiçeği ekim alanlarının genişlemesiyle üretim 5 yılda 10 kat arttı.

Çiftçi sayısı 5 yılda 980'den 3 bin 210'a çıktı

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, Erzurum'da çok verimli bir sezonu tamamlanmak üzere olduklarını söyledi.

Özellikle hububat, ayçiçeği ve baklagillerde geçen yıllara göre çok daha yüksek rekolte beklediklerini ifade eden Kenger, şöyle konuştu:

"Hububat hasadının ortasındayız. Şu an geçen senelere kıyasla dekarda yaklaşık yüzde 20-25 bir artışı gözlemliyoruz. Ayçiçeği ekilişinde yıllara sari artışı gözlemleyebiliyoruz. Tarım Bilgi Sistemi'ne göre 2021 yılında ekiliş alanımız 21 bin dekarken, 2026 yılında 115 bin dekarlara çıkmış durumda. Burada rekolte açısından da gözle görülür bir artış var. Hasılatımız 3 bin 600 tonlardan 36 bin tonlara çıktı. Bunun yanında çiftçi sayımızda da artış var. 2021 yılında 980 çiftçi ayçiçeği tarımı yaparken, 2026 yılında 3 bin 210 çiftçi ayçiçeği tarımıyla uğraşıyor. Erzurum toprakları hastalık ve zararlardan ari diyebileceğimiz seviyede temiz ve verimli topraklar. Hal böyle olunca ayçiçeği ekilişinde de rekoltede de artışı görüyoruz."

"Türkiye'nin yüzde 2,23'ünü üretiyordu şimdi yüzde 11'ini üretiyor"

Kenger, ayçiçeğinin sulu tarım ürünü olduğuna işaret ederek, "Devlet Su İşlerinin sürekli hizmete aldığı sulama tesislerini de bir araya getirdiğimizde katma değerli ürün olan ayçiçeğinin ekilişinin arttığını gözlemleyebiliyoruz. İlimiz, 2021 yılında Türkiye'nin yüzde 2,23'ünü üretiyordu. 2026 yılında Türkiye ayçiçeği üretiminin yüzde 11'ini Erzurum'da üretiyoruz." diye konuştu.

Çiftçilerin ayçiçeğine eğilimlerinin olduğunu vurgulayan Kenger, özellikle sulanabilir alanların artmasıyla, üretimin daha da artacağını ifade etti.

Kent genelinde hasat döneminde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de sahada sürekli görevde olduklarını belirten Kenger, "Şu an sahada 23 arkadaşımız ve 10 ekip, 10 araçla beraber biçerdöverleri sürekli kontrol altında tutuyor." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da ayçiçeği üretimi 5 yılda 10 kat artarak Türkiye üretiminin yüzde 11'ini karşılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da ayçiçeği üretimi 5 yılda 10 kat artarak Türkiye üretiminin yüzde 11'ini karşılar - Son Dakika
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