Erzurum'da çiftçilerin 2027 ÇKS başvuruları 31 Aralık 2026'da sona erecek - Son Dakika
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Erzurum'da çiftçilerin 2027 ÇKS başvuruları 31 Aralık 2026'da sona erecek

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Erzurum\'da çiftçilerin 2027 ÇKS başvuruları 31 Aralık 2026\'da sona erecek
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Eylül 2026'da başlayan 2027 yılı ÇKS başvurularının 31 Aralık 2026'da sona ereceğini bildirdi. Kayıtlarında değişiklik olmayan üreticiler e-Devlet'ten, diğerleri İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine şahsen başvurabilecek.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının devam ettiğini duyurarak üreticilere erken başvuru çağrısında bulundu.

Erzurum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, tarımsal desteklemelerden yararlanmak ve üretim faaliyetlerini kayıt altına almak isteyen çiftçiler için başvuru sürecinin sürdüğü hatırlatıldı. 1 Eylül 2026 tarihinde başlayan 2027 yılı ÇKS başvurularının, 31 Aralık 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edeceği bildirildi.

Başvurular e-devlet ve müdürlüklerden yapılabilecek

Müdürlükten paylaşılan detaylara göre, mevcut kayıtlarında ve arazi bilgilerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan üreticiler, başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yenileyebilecek. Sistemde ilk kez kayıt oluşturacak üreticiler ile arazi veya ürün bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin ise doğrudan İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Münavebe esnekliği ve erken başvuru uyarısı

Yeni dönem başvurularında üreticilere kolaylık sağlayan münavebe (ekim nöbeti) esnekliğine de dikkat çekildi. Buna göre, kuruda ekilen arpa, buğday, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde münavebe şartı aranmayacak. Yetkililer, sistem yoğunluğu nedeniyle herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına üreticilerin başvurularını son güne bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da çiftçilerin 2027 ÇKS başvuruları 31 Aralık 2026'da sona erecek - Son Dakika
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