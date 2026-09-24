Erzurum\'da coğrafi işaret semineri 62 tescilli ürün gündemiyle düzenlendi

Erzurum Ticaret Borsası'nın kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla kentin köklü gastronomi mirasını ve yöresel değerlerini geleceğe taşımak, coğrafi işaretli ürünlerin korunması, markalaşması ve katma değerinin artırılmasındaki rolünü değerlendirmek amacıyla "Erzurum Coğrafi İşaretler Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Erzurum Ticaret Borsası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Erzurum Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

"Şu anda da 62 tescilli ürünle Türkiye üçüncüsüyüz"

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, göreve geldikleri 2018 yılında Erzurum'da 7 tescilli ürün bulunduğunu ifade ederek, "Bir hedef koyduk. Burada da bir ilke geliştirdik: 'Üreten Borsa, gelişen Erzurum, kazanan bir Türkiye' için yola çıktık. Şu anda da 62 tescilli ürünle Türkiye üçüncüsüyüz. Bazen 4'e düşüyoruz ama hedefimiz birinci olmak inşallah. Bu kapsamda kurum personelimize, benim değerli meclis üyelerime, yönetim kurulu üyelerime, bu hedefte bizle beraber emek veren bütün kamu kuruluşlarımıza, bütün üniversitelerimize, her iki üniversitemize de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu bir ekip işi" diye konuştu.

"Bir ürünün tescilini almak sadece yeterli değil"

Coğrafi işaretler noktasında birlikte bir çalışma yapacaklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan ise, "Bir ürünün tescilini almak sadece yeterli değil. Çünkü şu anda ülkemizde bin 898 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunların yaklaşık yüzde 90'ı tarım ve gıdayla alakalı. Yani yaklaşık bin 700'e yakını tarım ve gıda ürünü. Bu bin 700'e yakın üründen 62 tane de bizim Erzurum ölçeğimizde tescilli ürünümüz var. İşte hepinizin bildiği üzeri 15 tane de başvurumuz var, şu anda başvuru sürecinde bekleyen şu anda. Hepinizin bildiği üzere işte Erzurum Oltu cağ kebabı var, Oltu taşı var, cıvil peyniri var ama aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş da bazı coğrafi işaretli ürünlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seminere katkı ve desteklerinden dolayı davetlilere plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından sunumlara geçildi. Erzurum Coğrafi İşaretler Bilgilendirme Semineri'nin bugün saat 16.00'ya kadar devam edeceği belirtildi.