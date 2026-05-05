Erzurum\'da Kadın Girişimciler Zirvesi

05.05.2026 18:25
ETSO'da düzenlenen zirve, kadın girişimcilerin başarı hikayelerini paylaştı ve dayanışma vurgulandı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde çalışmalarını sürdüren TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, "Zirvede kadın var-Erzurum'da buluşuyoruz" başlığıyla ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

"Üreten kadın, güçlü gelecek demektir"

Programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, Erzurum'un sert ikliminde yetişen kadınların gerçekten mert olduğunu ifade ederek, "Sadece kırsalda değil; şehirde, bürokraside, girişimcilikte, akademide ve siyasette kadınlarımız her alanda var ve farkını ortaya koyuyor. Tarihten bugüne başarıya ortak olmuş, bugün de üretmeye devam eden çok güçlü bir kadın potansiyeline sahibiz. Yaklaşık 2.5 yıldır Kadın Girişimciler Kurulu'nda aktif olarak çalışıyorum. Bu süreçte en büyük motivasyonum, bu güçlü kadınların hikayelerine dokunabilmek ve onların yolculuğuna küçük de olsa katkı sağlayabilmek oldu. Çünkü biz şuna inanıyoruz: Üreten kadın, güçlü gelecek demektir. Üreten bir kadın sadece kendi hayatını değil; bir aileyi, bir toplumu ve hatta bir ülkenin geleceğini değiştirebilir. Kadın istihdamı arttıkça refahın artacağını, kadın girişimciliği güçlendikçe yarının daha sağlam kurulacağını çok iyi biliyoruz" dedi.

"Kadınların güçlü öyküleri var"

Zirvede Kadın Platformu Kurucusu ve Proje Lideri Seyhan Koçak ise yaptığı konuşmada, "İyi ki birlikteyiz, iyi ki ben de bugün buraya gelebildim ve sizlerle birlikte olabildim. Birbirimize dokunduğumuz ve dayanışma içerisinde yol alabildiğimiz sürece kadının emeğini, gücünü ve görünürlüğünü daha ileriye taşıyabiliriz. Yereldeki kadının mücadele hikayesinin çok daha anlamlı olduğunu düşünerek bu platformu kurmak istedim. Çünkü bambaşka hikayeler, bambaşka hayatlar var. Farklı coğrafyalarda farklı kadınların güçlü öyküleri var. Bugün bu hikayelere kulak kabartacağım" diye konuştu.

"Birbirimize vizyon katacak programlarda bir araya gelmek çok kıymetli"

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay da konuşmasında, "Birbirimize vizyon katacak programlarda bir araya gelmek çok kıymetli. Bu ortamlarda samimi olabilmek, dertleşebilmek, birbirimize artımızla eksimizle, mutluluklarımızla ve zorluklarımızla yaklaşabilmek çok önemli. Çünkü bugün 'kadın' her yerde konuşulan bir kavram haline geldi. İş hayatında, ev hayatında İnternette aradığınızda binlerce makale bulabilirsiniz. Ama belki de atladığımız bir nokta var: Bizler kadın kadına, kadınlığı konuşmayı unutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, katılımcıların başarı hikayelerini anlatmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

