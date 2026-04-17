Erzurum'da Mart Ayı Araç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Mart Ayı Araç İstatistikleri Açıklandı

Erzurum\'da Mart Ayı Araç İstatistikleri Açıklandı
17.04.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mart 2026'da Erzurum'da araç sayısı 154,634 oldu; traktör ve motosiklet sayısında artış görülüyor.

Erzurum'un Mart ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri belli oldu. Erzurum'da Mart ayı itibariyle araç sayısı 154 bin 634 oldu. Traktör ve motosiklet sayısında, yıllar bazında gözle görülür artış yaşanıyor.

Ülkemizde Mart 2026 Mart ayında 159 bin 931 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 34,8'ini motosiklet, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 31,3 arttı Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51,0, otomobilde yüzde 27,2, traktörde yüzde 19,3, minibüste yüzde 17,7, kamyonette yüzde 12,8, otobüste yüzde 4,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 28,9 ve kamyonda yüzde 10,5 azaldı.

Erzurum, 154 bin 634 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Mart ayında 3 bin 450 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 46'ıncı oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 79 bin 501 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 338, otobüs sayısı bin 390, kamyonet sayısı 32 bin 195, kamyon sayısı 6 bin 802, motosiklet sayısı 8 bin 952, özel amaçlı araç sayısı 804 ve traktör sayısı 22 bin 652 oldu.

Mart 2026 döneminde Erzurum'da 3 bin 450 aracın devri gerçekleştirildi. Bunlardan 2 bin 250'si otomobil, minibüs 46, otobüs 17, kamyonet 752, kamyon 75, motosiklet 111, özel amaçlı araç 9 ve traktör 190 adet olarak gerçekleşti.

Erzurum'da Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 609 olurken, bunlardan 313'ü otomobil, 11'i otobüs, 2'si kamyonet, 111'i kamyon, 13'üi motosiklet ve 29'u traktör oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Ekonomi, Erzurum, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Mart Ayı Araç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 10:07:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Erzurum'da Mart Ayı Araç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.