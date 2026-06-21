Erzurum\'da Motosiklet Sayısı Hızla Artıyor

Erzurum'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı son bir yılda 10 bin 383 artarak 156 bin 433'e yükseldi. Kentte en dikkat çekici artış ise motosiklet sayısında yaşandı. Bir yılda motosiklet sayısı yaklaşık yüzde 26 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Mayıs ayında 146 bin 50 olan Erzurum'daki motorlu kara taşıtı sayısı, 2026 yılı Mayıs ayında 156 bin 433'e ulaştı. Böylece kentteki araç sayısı bir yılda yüzde 7,1 oranında artış gösterdi.

Erzurum'da en fazla sayıya sahip taşıt grubu otomobiller oldu. Geçen yıl Mayıs ayında 74 bin 635 olan otomobil sayısı, bu yılın aynı döneminde 80 bin 293'e yükseldi. Otomobil sayısındaki artış 5 bin 658 olarak kayıtlara geçti.

Kentte kamyonet sayısı da yükselişini sürdürdü. 2025 Mayıs ayında 30 bin 733 olan kamyonet sayısı, 2026 Mayıs ayında 32 bin 422'ye çıktı. Kamyon sayısı ise 6 bin 525'ten 6 bin 862'ye yükseldi.

Veriler, Erzurum'da en hızlı büyüyen taşıt grubunun motosikletler olduğunu ortaya koydu. Geçen yıl 7 bin 555 olan motosiklet sayısı, bir yılda 1 bin 967 artarak 9 bin 522'ye ulaştı. Yaklaşık yüzde 26'lık artış oranı, diğer taşıt gruplarının oldukça üzerinde gerçekleşti.

Otobüs sayısı da artış göstererek 1 bin 300'den 1 bin 398'e yükselirken, özel amaçlı araç sayısı 769'dan 818'e çıktı. Traktör sayısı ise 22 bin 185'ten 22 bin 782'ye yükselerek kırsal kesimdeki hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.

Öte yandan Erzurum'da sayısı azalan tek taşıt grubu minibüsler oldu. 2025 yılı Mayıs ayında 2 bin 348 olan minibüs sayısı, 2026 yılı Mayıs ayında 2 bin 336'ya gerileyerek 12 adetlik düşüş kaydetti.

TÜİK verilerine göre Erzurum'da trafiğe kayıtlı her iki araçtan biri otomobil olurken, son yıllarda özellikle motosiklet kullanımındaki hızlı yükseliş dikkat çekti. Bir yılda yaklaşık dörtte bir oranında artan motosiklet sayısı, kentteki motorlu taşıt tercihlerinde yaşanan değişimi de gözler önüne serdi.

Ülke genelinde de motosiklet sayısı yüzde 11,8 yükseldi

Türkiye genelinde ise motorlu kara taşıtı sayısı son bir yılda 2 milyon 178 bin 964 artarak 32 milyon 182 bin 121'den 34 milyon 361 bin 85'e yükseldi. Ülke genelinde de en dikkat çekici artış motosikletlerde yaşandı. Mayıs 2025'te 6 milyon 570 bin 245 olan motosiklet sayısı, Mayıs 2026'da 7 milyon 343 bin 981'e çıkarak yüzde 11,8 oranında arttı. Aynı dönemde otomobil sayısı 16 milyon 667 bin 473'ten 17 milyon 786 bin 370'e yükselirken, kamyonet sayısı 4 milyon 980 bin 131'e, traktör sayısı ise 2 milyon 327 bin 46'ya ulaştı. Türkiye genelindeki yüzde 6,8'lik araç artışı gerçekleşti. - ERZURUM