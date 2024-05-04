Erzurum\'da Son 15 Yılda 3 Bin 382 Şirket Kuruldu

Ekonomi

Erzurum'da son 15 yılda 3 bin 382 şirket kurulumu gerçekleştirildi. En fazla sayıda şirket kurulumu 381 şirketle 2022 yılı olarak kaydedildi. 2009-2023 yılları düzeyinde kapanan şirketlerin açılan şirketlere oranı yüzde 15,99 olarak hesaplandı.

TOBB verileri

TOBB Birikimli Şirket Kurulum verilerine göre Erzurum'da 2009 - 2023 yılları arasında 3 bin 382 şirket, 319 kooperatif ve bin 926 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 15 yıllık kayıtta 682 şirket ve 586 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Süreçte 541 şirket, 394 kooperatif ve bin 761 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Yıllar şirket kurulum dağılımı

Verilere göre Erzurum'da 2009'da 175, 2010'da 212, 2011'de 216, 2012'de 21, 2013'te 143, 2014'te 135, 2015'te196, 2016'da 202, 2017'de 206, 2018'de 213, 2019'da 181, 2020'de 313, 2021'de 252, 2022'de 381, 2023 yılında ise 345 şirket kuruldu.

Yıllara göre kapanan şirket dağılımı

TOBB verilerine göre Erzurum'da 2009'da 26, 2010'da 24, 2011'de 45, 2012'de 24, 2013'te 38, 2014'te 45, 2015'te 36, 2016'da 37, 2017'de 20, 2018'de 30, 2019'da 32, 2020'de 27, 2021'de 28, 2022'de 45, 2023 yılında ise 84 şirket faaliyetini noktaladı.

Yıllara göre kurulan kooperatif dağılımı

TOBB verilerine göre Erzurum'da 2009'da 165, 2010'da 139, 2011'de 206, 2012'de 139, 2013'te 177, 2014'te 163, 2015'te 138, 2016'da 125, 2017'de 96, 2018'de 104, 2019'da 56, 2020'de 109, 2021'de 101, 2022'de 105, 2023 yılında ise 103 kooperatif kuruldu. - ERZURUM