Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi - Son Dakika
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Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi

09.03.2022 15:11
Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi

Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimiERZURUM Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim gerçekleştirdi.

Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi

ERZURUM Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde faaliyet yürüten yerel ve zincir marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı kontrol edilip, başta yağ stoklanmasına yönelik marketlerin raflarında incelemelerde bulunuldu. Ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarının karşılaşıldığı denetimde; haksız fiyat, fiyat etiketi ve KDV denetimleri yapıldı. İşletme yetkililerine gerekli uyarıların da yapıldığı denetimlerde, fahiş fiyat uyguladığı belirlenen marketlere ise cezai işlem uygulanıyor. Tespit edilen aksaklıklarla ilgili tespit tutanağı tutan zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyardı. Büyükşehir Belediyesi "fahiş fiyat ve stokçuluk" denetimlerine devam edeceği belirtildi.

Vatandaşlar ise stokçulara karşı devletin denetimlerini arttırmasından memnun olduklarını ifade etti.

Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi
Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi
Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi
Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi
Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi

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Zabıta Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi - Son Dakika
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