Erzurum\'da Tarıma 3,38 Milyar TL Yatırım

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da TKDK tarafından tarım ve kırsal kalkınma projeleri için toplam 3,38 milyar TL yatırım yapıldı.

Erzurum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hayata geçirilen yatırımların toplam büyüklüğü 3,38 milyar TL'ye ulaştı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARD I ve IPARD II (2013-2024) programları kapsamında Erzurum'da hayata geçirilen proje bazlı hibelerle; tarım, hayvancılık, gıda sanayi ve kırsal turizm alanlarında önemli kazanımlar elde edildi. Bu süreçte; tatlı suda balık üretiminin yüzde 40, yavru alabalık üretiminin yüzde 30, et işleme sektörünün yüzde 12,6 ve süt işleme sektörünün yüzde 33,5; mantar üretiminin yüzde 79, arı varlığının yüzde 15,4 ve bal üretiminin yüzde 30,5 üretim kapasitesi TKDK hibeleriyle hayata geçirildi. Ayrıca turizm işletme belgeli kırsal konaklama tesislerinin tamamı desteklenirken, özel sektör tarafından üretilen 6224 kWe yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturuldu.

Program kapsamında 8 bin 75 baş kapasiteli et ve süt hayvancılığı barınakları inşa edildi, Avrupa Birliği standartlarında hayvancılık işletmelerinin tamamı desteklendi, arı işletmelerin büyük bölümü hayata geçirildi. Baraj gölleri ve Oltu OSB başta olmak üzere birçok alanda kümelenmiş üretim tesisleri kuruldu. Sağlanan destekler neticesinde toplam 5 bin 226 kişilik istihdam oluşturuldu, hayata geçirilen yatırımların toplam büyüklüğü 3,38 milyar TL'ye ulaştı. .

Yerel Eylem Grubu Derneği'ne destek

IPARD III Programı kapsamında ise KDV hariç 282 milyon 258 bin 341 TL yatırım tutarına sahip 20 projenin yapım süreci devam ederken, toplam yatırım tutarı 395 milyon 290 bin 238,80 TL olan 18 projenin incelemeleri sürdürülüyor. Ayrıca Erzurum'da faaliyet gösteren 4 Yerel Eylem Grubu Derneği'ne, yerel kalkınma stratejileri kapsamında kullanılmak üzere tamamı hibe olan 46 milyon 756 bin 45 TL destek sağlanması amacıyla sözleşmeler imzalandı. - ERZURUM

Yerel Yönetim, Ekonomi, Erzurum, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 09:29:30. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.