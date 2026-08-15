Erzurum'da Tarımsal Buluşmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da Tarımsal Buluşmalar Devam Ediyor

Erzurum\'da Tarımsal Buluşmalar Devam Ediyor
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Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilerle buluşarak tarımsal konularda bilgilendirme yapıyor.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilgenelindeki üreticilerin sorunlarını yerinde dinlemek ve tarımsal yenilikleri aktarmak amacıyla düzenlediği "Cuma Buluşmaları" programlarına aralıksız devam ediyor. Program kapsamında sahaya inen ekipler, üreticilere e-Reçete'den hayvan küpelemeye kadar birçok kritik konuda bilgilendirmede bulundu.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilerle doğrudan iletişim kurmak ve tarımsal üretimi daha verimli hale getirmek amacıyla başlattığı "Cuma Buluşmaları" etkinliklerini sürdürüyor. İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli uzman personellerin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmalarda, üreticilerin talepleri birinci ağızdan dinlenirken, Bakanlığın güncel projeleri ve yasal mevzuatları aktarılıyor.

Üretim Planlaması ve Hayvan Sayısı Güncellemeleri

Gerçekleştirilen son buluşmalarda, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak adına hayati önem taşıyan "Üretim Planlaması" başta olmak üzere üreticileri yakından ilgilendiren birçok teknik konu ele alındı. Toplantılarda; veteriner ilaçlarının takibini sağlayan B-Reçete (Elektronik Reçete) uygulaması, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYP) hibe destekleri, işletmelerdeki mevcut hayvan sayılarının güncellenmesi ve yeni doğan hayvanların küpeleme işlemleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

"Üreticilerimizin Her Zaman Yanındayız"

Konuya ilişkin Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Cuma buluşmalarımızda üreticilerimizle bir araya gelerek B-Reçete, KKYP, üretim planlaması, işletme hayvan sayısı güncelleme ve küpeleme işlemleri başta olmak üzere tarımsal konuları görüştük. Sahanın nabzını tutarak, üreticilerimizin kararlılıkla sürdürdüğü tarımsal faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Toplantılara yoğun ilgi gösteren Erzurum halkı ve tarımsal işletme sahipleri ise ayaklarına kadar gelen bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin sağladığı destekler ve bürokratik işlemler hakkında doğru bilgiye hızlıca ulaşabildiklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Erzurum, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Tarımsal Buluşmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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