Erzurum'da Tarımsal Üretim İçin 935 Ton Buğday Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzurum'da Tarımsal Üretim İçin 935 Ton Buğday Tohumu Dağıtıldı

Erzurum\'da Tarımsal Üretim İçin 935 Ton Buğday Tohumu Dağıtıldı

Erzurum'da DAP Başkanlığı'nın desteklediği 'Erzurum'da Tarımsal Üretim Artıyor Projesi' kapsamında 1,870 çiftçiye toplamda 935 ton buğday tohumu dağıtıldı. Proje, 19 milyon 630 bin TL bütçe ile 37 bin 400 dekar alanda tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor.

21.10.2024 16:01  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da DAP Başkanlığı'nın destek verdiği "Erzurum'da Tarımsal Üretim Artıyor Projesi" çevresinde bin 870 çiftçiye 935 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan tohum dağıtım töreninde; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdürrahim Fırat, Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ve üreticiler adına Aziziye Ziraat Odası Başkanı Abdussemet Tubay birer konuşma yaptı.

935 ton tohumluk dağıtılacak

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, tohum dağıtımı programında yaptığı konuşmada, "Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından yürütülen "Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Programı" kapsamında 2024-2025 yılı tarımsal üretim sezonunda alt proje olarak uygulanmak üzere Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAP İdaresi tarafından kabul edilen "DAP ile Erzurum'da Tarımsal Üretim Artıyor Projesi" uygulanacaktır. Proje ile 935 ton buğday tohumluğu 37 bin 400 dekar alanda ekilmek üzere bin 870 üreticimize temin edilmiştir. Projenin toplam bütçesi 19 milyon 630 bin TL olup 13 bin 741TL'lik kısmı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 5 milyon 889 TL'lik kısmı eş finansman olarak üreticilerimiz tarafından finanse edilmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından çiftçilere sembolik olarak tohum dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, erzurum, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Tarımsal Üretim İçin 935 Ton Buğday Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:23:46. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Tarımsal Üretim İçin 935 Ton Buğday Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.