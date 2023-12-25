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Erzurum'da tarımsal üretim planlaması masaya yatırıldı - Son Dakika
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Erzurum'da tarımsal üretim planlaması masaya yatırıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 üretim sezonundan itibaren uygulanacak tarımsal üretim planlaması çerçevesindeki çalışmaları değerlendirdi. İl Müdürü Alpaslan Kenger başkanlığında yapılan toplantıda, tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olması hedefleniyor.

Erzurum\'da tarımsal üretim planlaması masaya yatırıldı
25.12.2023 - 10:14,
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretim planlaması çerçevesindeki çalışmaları masaya yatırdı.

Tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını temin etmek ve gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2024 üretim sezonundan itibaren uygulanmak üzere tarımsal üretim planlaması uygulamaya konuldu. Tarımsal üretim planlaması çerçevesinde yürütülecek çalışmalar hakkında Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger başkanlığında, İl Müdür Yardımcılar, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleriyle bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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