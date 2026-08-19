Erzurum\'da Taşıt Sayısı 158 Bini Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısı Temmuz 2026 itibarıyla 158 bin 400'e yükseldi.

Kentteki toplam taşıt sayısı, Haziran 2026'da 157 bin 439, Temmuz 2025'te ise 148 bin 19 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısı bir yılda 10 bin 381 artarak yüzde 7 yükselirken, bir önceki aya göre ise 961 arttı.

Bir yılda 10 bin 381 araç arttı

Erzurum'daki toplam motorlu kara taşıtlarının yüzde 0,46'sını oluşturduğu Temmuz 2026 verilerine göre kentte 81 bin 187 otomobil, 2 bin 346 minibüs, bin 385 otobüs, 32 bin 571 kamyonet, 6 bin 885 kamyon, 10 bin 263 motosiklet, 841 özel amaçlı taşıt ve 22 bin 922 traktör bulunuyor. Haziran 2026 verilerinde ise Erzurum'da 80 bin 741 otomobil, 2 bin 343 minibüs, bin 384 otobüs, 32 bin 514 kamyonet, 6 bin 866 kamyon, 9 bin 902 motosiklet, 830 özel amaçlı taşıt ve 22 bin 859 traktör olmak üzere toplam 157 bin 439 motorlu kara taşıtı bulunuyordu. Temmuz ayında bir aylık dönemde toplam taşıt sayısındaki artış 961 olarak gerçekleşti.

Otomobil ve motosiklet sayısı arttı, minibüs sayısı düştü

Temmuz 2025 ile Temmuz 2026 verileri karşılaştırıldığında Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısındaki artışın 10 bin 381 olduğu görüldü. Kentte otomobil sayısı 75 bin 628'den 81 bin 187'ye çıkarak 5 bin 559 arttı. Motosiklet sayısı ise 8 bin 83'ten 10 bin 263'e yükselerek bir yılda 2 bin 180 artış gösterdi. Aynı dönemde Erzurum'daki kamyonet sayısı 31 bin 24'ten 32 bin 571'e yükselirken bin 547 artış kaydedildi. Kamyon sayısı 6 bin 571'den 6 bin 885'e, otobüs sayısı bin 321'den bin 385'e, özel amaçlı taşıt sayısı 776'dan 841'e, traktör sayısı ise 22 bin 262'den 22 bin 922'ye çıktı. Temmuz 2025'te Erzurum'da 2 bin 354 olan minibüs sayısı, Temmuz 2026'da 2 bin 346 olarak kayıtlara geçti. Böylece minibüs sayısında bir yıllık dönemde 8 araçlık düşüş yaşandı.