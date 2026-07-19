Erzurum'da Yabancı Konut Satışı Düşük - Son Dakika
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Erzurum'da Yabancı Konut Satışı Düşük

Erzurum\'da Yabancı Konut Satışı Düşük
19.07.2026 10:20
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2026'nın ilk yarısında Erzurum'da yabancılara sadece 2 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut ve İş Yeri Satış İstatistiklerine göre, Erzurum'da 2026 yılının ilk altı ayında yabancılara toplam 2 konut satışı gerçekleştirildi.

Haziran ayında 1 Azerbaycan vatandaşı, Şubat ayında ise 1 İran vatandaşı Erzurum'dan konut satın aldı.

Böylece yılın ilk altı ayında yabancılara yapılan konut satışları 2 ile sınırlı kalırken, iş yeri satışı gerçekleşmedi.

2025 yılında 9 yabancıya satış yapılmıştı

TÜİK verilerine göre Erzurum'da 2025 yılında yabancılara toplam 9 taşınmaz satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 7'sini konut, 2'sini ise iş yeri oluşturdu.

Geçen yıl yabancılara yapılan 7 konut satışının 3'ü İran, 2'si Azerbaycan, 1'i Rusya Federasyonu ve 1'i Özbekistan vatandaşlarına yapıldı. Aynı dönemde Almanya vatandaşları ise kentten 2 iş yeri satın aldı.

2025 verilerine göre yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada 3 satışla İran vatandaşları yer alırken, Azerbaycan vatandaşları ise 2 konut alımıyla ikinci sırada bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Erzurum, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Yabancı Konut Satışı Düşük - Son Dakika

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