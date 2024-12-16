Erzurum'da Yetiştiricilere Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Yetiştiricilere Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi

Erzurum\'da Yetiştiricilere Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi

Erzurum'da gerçekleştirilen sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi programında 196 yetiştiriciye katılım belgeleri ve hediyeleri verildi. Eğitim sayesinde süt sağımında hijyenin önemi vurgulandı ve üreticilerin bilinç düzeylerinin artırılması hedeflendi.

16.12.2024 16:26  Güncelleme: 16:28
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Erzurum'da sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimini tamamlayan 196 yetiştiriciye katılım belgeleri ve hediyeleri verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığınca desteklenen, Aziziye ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikle İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri tarım ve hayvancılık konusundaki STK ve yetiştiricilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Proje kapanış toplantısında toplantıya katılan yetiştiricilere sertifikaları ve hediyeleri verildi. Ayrıca; proje bilgilendirmesi, üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile kırsal kalkınma yatırımları konusunda konunun uzmanları sunum yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından süt sığırcılığının ve küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı mahallelerde sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimleri "Bilinçli Üretici Kaliteli Süt Eğitim ve Yayım Projesi" kapsamında yürütüldü. Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Horasan, Köprüköy, Hınıs, Karayazı, Aşkale, Tortum ve Narman ilçelerinde birer mahallede 196 çiftçiye süt sağım hijyeni, sanitasyon, sütün soğutulmasının önemi, buzağı bakım ve besleme, buzağı ölümleri ve alınması gereken önlemler, hayvan hastalıkları (mastitis, hipokalsemi, zoonoz hastalıklar brusella, şap, tüberküloz vb.), barınak şartları gibi konularında da bilgilendirmeler yapıldı.

"Süt veriminde oluşan kayıpların önüne geçilecek"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, " Hayvan yetiştiriciliği, sağım hijyeni ve sanitasyon konusunda eğitim alan 196 yetiştiricimiz kendi bilgi ve bilinç düzeylerini yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda çevrelerine aktaracakları yeni bilgiler ile birer elçi olacaklardır. İlimizin tarım ve hayvancılık potansiyeli değerlendirildiğinde, kışın yoğun kar ve yağmur yağışı alan bölgemiz ilkbahar ile birlikte verimli mera alanlarına sahip olmaktadır. Bu potansiyel değerlendirildiğinde; kırsal yörenin kalkınmasına katkıda bulunmak, yörede yapılacak iyileştirmeler ile bölgenin sosyo-ekonomik yapısının gelişeceği düşünülmektedir. Projeden özellikle sosyo-ekonomik durumu düşük köylerde yaşayan üreticilerimiz yararlandırılmış olup, proje ile sağım yapan üreticilerimizin sağım hijyeni ve sanitasyon konusunda bilgilendirilmesi, hijyenik olmayan şartlarda süt sağımı yapılmasının önüne geçilmesi, sütün sağım sonrası uygun şekilde muhafaza edilip ve bu sayede süt veriminde oluşan kayıpların önüne geçilmesi ve kalitesinin artırılması hedeflenmiştir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Yetiştiricilere Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi - Son Dakika

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