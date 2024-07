Erzurum Et Kombinası\'nda Yıllık 1650 Ton Şarküteri ve 2000 Ton Kırmızı Et Üretimi Gerçekleştiriliyor

Ekonomi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Et ve Süt Kurumuna bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Et ve Süt Kurumu Erzurum Kombinasında incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, Kombina Müdürü Veteriner Hekim İsmail Atasever'den kurumun çalışmaları hakkında bir brifing aldı. Brifing kapsamında: Erzurum Et Kombinasında yıllık ortalama 1650 ton şarküteri ve 2 bin ton kırmızı et üretimi gerçekleştirildiği ve Erzurum Kombinasında toplamda 25 değişik şarküteri ürünü üretildiği, bu ürünlerden altın madalyalı Türk Sucuğu ve Türk Patent Enstitüsü patentli marka tescilli, %100 koyun ve kuzu etinden özel baharat karışımı ile üretilen, ismini verimli Pasinler Ovası'ndan alan "Pasin Izgara Köfte"nin halkımızın beğenisini kazandığı bilgilerine yer verildi.

Et ve Süt Kurumu Erzurum Kombinası, 1953 yılında Türkiye'de kurulan ilk kombina olma özelliğini taşıyor. Kuruluş amacına uygun olarak, üreticiden aldığı kasaplık hayvanları modern teknolojilere sahip üretim tesislerinde işleyip çiftlikten sofralarımıza ulaştırıyor.

Bölge besiciliğini de teşvik eden bir anlayışla bölge halkının tüketim alışkanlıkları ve tercihleri doğrultusunda hizmet veren kombinada ürün çeşitlemesi yapılıyor. Üretilen kıyma, kuşbaşı, biftek, pirzola vb. et ürünleri ile sucuk, sosis, salam, kavurma, köfte vb. şarküteri ürünleri; toptan ve perakende olarak ucuz, kaliteli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde vatandaşa sunuluyor.

Vali Çiftçi'ye Et Süt Kurumu Erzurum Kombinası ziyaretinde Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger eşlik etti. - ERZURUM