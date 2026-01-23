İkinci Organize Sanayi masaya yatırıldı

Erzurum Merkez İkinci Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Merkez II. OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı; Vali Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, müteşebbis heyet üyeleri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Erzurum Merkez II. OSB Müdürü Fırat Karakaya tarafından bölgenin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlara ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde, Organize Sanayi Bölgesi'nin planlı ve sürdürülebilir gelişimine yönelik hususlar ele alındı.

Ayrıca toplantıda; bütçe gerçekleşmeleri, devam eden ve planlanan yatırımlar, arsa tahsis süreçleri, aidat ve harç bedelleri ile mevzuat ve yönetmelik çalışmaları görüşülerek karara bağlandı. - ERZURUM