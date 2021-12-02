Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,63 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|84,15
|50,63
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|ESKS
|Kaşar peyniri
|Kg
|38,40
|45,52
|44,93
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|25,01
|24,76
|HTS
|Patates
|Kg
|1,00
|3,70
|1,61
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,10
|1,55
|1,38
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|40,00
|55,00
|52,87
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: AA
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