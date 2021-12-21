Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|45,00
|50,02
|47,38
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|38,00
|38,00
|38,00
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|Buğday
|Kg
|2,40
|2,40
|2,40
|HMS
|İnek sütü
|Kg
|2,00
|3,20
|2,46
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA
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