Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

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Erzurum Ticaret Borsası

10.03.2022 16:26
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 65,26 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 65,26 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg50,00110,2565,26HTSG
Tavuk etiKg28,5035,3029,76HTS
Kaşar peyniriKg59,5059,5059,50HTS
Lor peyniriKg14,0014,0014,00HTS
Kuru soğanKg2,502,502,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

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Kaynak: AA

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