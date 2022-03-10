Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 65,26 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|50,00
|110,25
|65,26
|HTSG
|Tavuk eti
|Kg
|28,50
|35,30
|29,76
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|59,50
|59,50
|59,50
|HTS
|Lor peyniri
|Kg
|14,00
|14,00
|14,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
Kaynak: AA
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