Erzurum Ticaret Borsası'ndan Şenkaya'ya Eğitim Destek Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası'ndan Şenkaya'ya Eğitim Destek Projesi

Erzurum Ticaret Borsası\'ndan Şenkaya\'ya Eğitim Destek Projesi

Erzurum Ticaret Borsası, Şenkaya ilçesinde eğitim desteği için önemli etkinlikler düzenledi. Öğrencilere yönelik projeler ve yerel esnafa yapılan destekler gündeme alındı.

13.05.2025 16:23  Güncelleme: 16:28
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Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral liderliğinde, Şenkaya ilçesinde hem eğitime hem de bölge ekonomisine katkı sunan önemli ziyaret ve etkinlikler gerçekleştirdi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ın destekleri, Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sevil İlhan'ın öncülüğü ve İyilik Hareketi Gönüllülerinin katkılarıyla; Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu Başkanı Osman Şeker ve Kurucu Başkan Şenyurt Topal'ın iş birliğinde, Şenkaya ilçesinin Dörtyol, Esenyurt, Şenpınar, Göreşken ve Gaziler köylerinde öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bir eğitim destek projesi hayata geçirildi.

Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Belediye Başkanı Görbil Özcan, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yavuz Güney, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turhan Dinler, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Aykut Koç ve Orhan Tohumcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Vural, Federasyon temsilcileri ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelindi, unutulmaz anlar yaşandı. Etkinlikte, Meşhur Baklavacı Selami Usta tarafından hazırlanan ve üzerinde okul isimleri yazılı yaş pastalar öğrencilerle birlikte kesildi. Ayrıca çiçek desteğinde bulunan Papatya Çiçekçilik işletmecisi Yavuz Mollaoğlu'na da teşekkür edildi.

Ziyaret sırasında konuşan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Sadece şehir merkezlerinde değil, ilçelerde ve köylerde de bir şeyleri değiştirmek mümkün. Buradaki çocukların gözlerinde umut gördük. Esnafımızın, üreticimizin ne kadar özverili çalıştığını yerinde gördük. Biz de üyelerimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler kapsamında ETB heyeti, Şenkaya ilçesindeki üyeleri ve kadın kooperatifini de ziyaret etti. Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, üyelerin sektörlerine dair sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinleyerek doğrudan istişarelerde bulundu. Ayrıca, TOBB Kanunu ve ilgili yükümlülüklere gösterdikleri özen nedeniyle, Şenkaya'daki üyelere "Teşekkür Belgesi" takdim edildi.

ETB heyeti, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt ve Belediye Başkanı Görbil Özcan'ı makamlarında ziyaret ederek, Erzurum Ticaret Borsası'nın faaliyetleri, projeleri ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Şenkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Harbi ile de bir araya gelen heyet, bölge esnafının durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası'ndan Şenkaya'ya Eğitim Destek Projesi - Son Dakika

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