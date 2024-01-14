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Erzurum Ticaret Borsası Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), 2024 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nı düzenledi. Toplantıya ETB yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı. Ayrıca, TOBB Erzurum İli Akademik Danışmanı Doç. Dr. Hakan Eygü, Erzurum'un sosyo-ekonomik göstergeleri ve teşvik sistemi hakkında hazırladığı istatistik raporlarını meclis üyeleriyle paylaştı.

Erzurum Ticaret Borsası Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
14.01.2024 - 10:26,
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Erzurum Ticaret Borsası (ETB) yılın ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

ETB 2024 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. Haftalık Yönetim Kurulu Toplantı ise Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

TOBB Erzurum İli Akademik Danışmanı Doç. Dr. Hakan Eygü, Erzurum İli Sosyo- Ekonomik göstergeler ve mevcut teşvik sistemi ile ilgili hazırlamış olduğu istatistik raporlarını Meclis Üyeleri ile paylaştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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