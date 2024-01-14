Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 3. Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu için hazırlıklara başladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından daha önce iki kez düzenlenen, 'Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu'nun üçüncüsü için hazırlıklara başlandı.

'3. Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu Hazırlık Komisyonu'nun ilk toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz ve komisyon üyelerinin katılımıyla yapıldı. Yönetim Kurulu Salonu'nda Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, 8 sektörel başlıkta yapılacak paydaş toplantılarında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak veriler ile özel sektör temsilcilerinin sektörel sorun ve çözüm önerilerinin ilgili gündemler çerçevesinde birleştirilmesi kararlaştırıldı. Çalıştay toplantılarının sonunda elde edilecek veriler çerçevesinde hazırlanacak sunum, geniş katılımlı 'Ortak Akıl Platformu'nda kamuoyu ile paylaşılacak. - ERZURUM