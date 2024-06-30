Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ETSO'nun Mayıs Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu onaylandı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Özdemir, haziran ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Erzurum'da yapılması planlanan mesleki eğitim kampüsü ve 2. OSB 3. Etap alanının genişletilmesiyle ilgili gelişmeler paylaşıldı. Başkan Özakalın'ın Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerde, bölgesel yatırım teşviklerine öncelik verilmesi ve Erzurum'un sanayi yatırımları açısından daha cazip hale getirilmesi talepleri dile getirildi.

30.06.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO'nun Mayıs Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Sonrasında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Özdemir, yönetim kurulunun haziran ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.

Konuşmasında, Erzurum'da yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin yoğun ilgi gösterdiği, 2. OSB 3. Etap alanın genişletilmesiyle ilgili son durum hakkında bilgi veren Özdemir, ETSO olarak sürecin yakın takipçisi olduklarını söyledi.

Mülkiyeti ETSO Vakfı'na ait olan Erzurum- Aziziye karayolu üzerindeki 140 dönümlük alanda kurulması planlanan mesleki eğitim kampüsüyle ilgili de konuşan Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in bayram öncesi alanda incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Özdemir şunları söyledi; "Siyasilerimiz ve İl protokolünün de eşlik ettiği ziyarette; Yönetim Kurulu Başkanımız Saim Özakalın'la birlikte, Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Karakaya ve Meclis Üyemiz Abdullah Samancı, Sayın Bakanımıza vakfımızın mesleki-teknik eğitim projesiyle ilgili bilgiler verdi. Sayın Bakanımıza, bu alanı, gençlerimizin teorik ve pratik eğitim alabileceği modern bir kampüs haline getirmeyi hedeflediğimizi ifade ettik. Odamız ve Vakfımız bu projeyle, gençlerimize yalnızca mesleki beceriler kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda onları sanayimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmeyi ve kendilerine en iyi eğitim imkanlarını sunarak, geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak."

Toplantıda, Başkan Özakalın'ın Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) Mali Genel Kurulu'na katılmak üzere Ankara'ya gittiğini dile getiren Muharrem Özdemir şöyle devam etti; "Yönetim Kurulu Başkanımız Ankara'daki programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bürokratlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde; İlimizde 6. Bölge Teşviklerinin mutlaka devam etmesi ve bölgesel yatırım teşviklerine öncelik verilmesi, Erzurum özelinde yapılacak pozitif bir ayrımcılığın kenti sanayi yatırımları anlamında daha cazip kılacağı, teşvik sistemindeki düzenlemelerde öncelikle bölgesel aktörlerin ve sanayicilerin talep ve beklentilerinin dikkate alınması gerektiği gibi konulara dikkat çekildi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan ziyarette de, 2. OSB 3. Etap alanın genişletilmesiyle ilgili olarak Bakanlık ile sağlanan mutabakat, devam eden süreçte yapılacak çalışmalar ve izlenecek yol haritası ele alındı. Bölgedeki çalışmalarla ilgili ödenek sıkıntılarının da çözülmesi talep edildi."

Özdemir toplantıda, ETSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin faaliyetleri, meslek komiteleri istişare toplantıları, Genç ve Kadın Girişimci Kurullarının çalışmaları ve üye ziyaretleri gibi konularda da Meclis üyelerini bilgilendirdi.

Toplantı, dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Muharrem Özdemir, Meclis Başkanı, Gökhan Yılmaz, Erzurum, Ankara, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:46:50. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement