Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası\'nın Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

30.05.2024 09:15
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO'nun Nisan Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı.

Toplantıda daha sonra, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Kübra Alioğulları, Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve yürüttükleri projeler hakkında, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Meclis Üyesi İsmail Suci de TOBB Akreditasyon süreci kapsamında Oda'nın gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili Meclis üyelerine sunum yaptılar.

Ardından, ETSO İş ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Mehtap Yarbaşı, hazırlıkları devam eden '3. Erzurum Çalıştayı' kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, ETSO Yardım Araştırma ve Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri ve ABİGEM sorumlusu Kürşat Karagöl de, Vakfın ve ABİGEM'in çalışmalarıyla ilgili Meclis üyelerine sunum yaptı.

Özakalın, "Reel Sektörün Vergi Yükü Çok Fazla"

Toplantıda daha sonra ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, yönetim kurulunun Mayıs ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.

Özakalın konuşmasının başında, Orta Vadeli Program hedeflerine ulaşılabilmesi için iş dünyası olarak gerekli desteği verdiklerini belirterek, reel sektörün sırtındaki vergi yükünün çok fazla olduğunu dile getirdi. Bankaların yüksek faiz oranlarının reel sektörün yatırım yapmasını zorlaştırdığına değinen Başkan Özakalın, yüksek enflasyon sorununun mutlaka üstesinden gelinmesi gerektiğini ifade ederek, "Bugünün ana sorunu yüksek enflasyon sebebiyle faizlerin düşmemesi Faizler düşmeyince yatırımlar duruyor, yüksek enflasyon da gelir dağılımını bozuyor" diye konuştu.

"İş Dünyamızın OVP'ye Desteği Sürecek"

Döviz kurunun yüksekliğinin de enflasyon artırdığını kaydeden Özakalın, bunun ihracat yapan firmaları olumsuz etkilediğini, cari açık ve dış ticaret açığını tetiklediğini vurguladı. Son açıklanan tasarruf tedbirlerine de dikkati çeken Başkan Özakalın şunları söyledi; "Ülke olarak yeterli tasarruf yapamıyoruz. Bizim tasarruf oranımız yüzde 14 iken AB ülkeleri ortalaması yüzde 25, Amerika'da yüzde 40, Japonya ve Güney Kore'de yüzde 50 seviyelerinde Tasarruf oranımızı yükseltmezsek yatırıma kaynak bulamayız. Yatırımın tasarruftan fazla olması da cari açığın artmasına neden oluyor. Bu sebeple hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerine harfiyen uyulması gerekiyor."

Özakalın, "İş dünyamızla birlikle necip ve feraset sahibi asil milletimizin desteğiyle Orta Vadeli Programın başarıya ulaşması için sonuna kadar desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. Özakalın konuşmasında daha sonra ETSO'nun ay içerisinde yürüttüğü çalışmalardan söz etti. TOBB'un 80. Genel Kurulu'na katılım sağladıklarını hatırlatan Başkan Özakalın, genel Kurula iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2. OSB 3. Etap alanının genişletilmesiyle ilgili taleplerini arz ettiklerini ve sorunun yakın zamanda çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade etti.

Özakalın konuşmasında ayrıca, bölgede ETSO'nun koordinatörü olduğu Oda ve Borsalara yapılan ziyaretler, 2025 EİT Turizm Başkenti kapsamında ETSO'nun başkanlığını yürüttüğü çalışmalar, 2. OSB'deki yatırımcılara yapılan ziyaretler, ETSO Yardım Araştırma ve Geliştirme Vakfı'nın hizmet binası inşası, 'İmalat Sanayinde Dijital Dönüşüm Projesi'ne yönelik değerlendirme toplantısı, yapı denetim firmalarıyla düzenlenen istişare toplantısı, 3. Erzurum Çalıştayı ile Genç ve Kadın Girişimci Kurullarını çalışmalarıyla ilgili de bilgiler verdi. ETSO Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı, Meclis üyelerinin dilek ve temenniler kısmında yaptığı konuşmaların ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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