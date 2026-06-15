Erzurum'un "100 temel ihtiyacı" belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'un "100 temel ihtiyacı" belirlendi

Erzurum\'un "100 temel ihtiyacı" belirlendi
15.06.2026 12:52  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen programda, 61 kurum ve 25 komisyonla 250 öncelikli konudan 100 temel ihtiyaç tespit edildi. Rektör Hacımüftüoğlu, 100 projeye 300 bin TL'ye kadar destek sağlanacağını açıkladı.

Erzurum'un öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilimsel çözümler üretilmesi amacıyla düzenlenen "Erzurum'un Temel İhtiyaçlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Destek Programı" Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, ilde bulunan 61 kurum ve kuruluşun katılımıyla Erzurum'un sorunları ve gelişim alanları haritalandırıldı. Proje kapsamında kurulan 25 ihtisas komisyonu, 150 stratejik toplantı neticesinde 25 tematik alan belirledi. Eğitim, tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, ticaret, sanayi, istihdam, göç, iklim değişikliği ve afet yönetimi gibi başlıkların yer aldığı çalışmada, 250 öncelikli konudan 100 temel ihtiyaç tespit edildi.

"Erzurum'un potansiyeli sorunlarından büyüktür "

Programın açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin asıl görevinin ürettiği bilgiyi şehrin ve ülkenin hizmetine sunmak olduğunu vurgulayarak, "Erzurum'un potansiyeli, sorunlarından çok daha büyüktür. Bizim görevimiz, bu potansiyeli frenleyen engelleri bilimin ışığında tespit etmektir. Öğretim üyelerimiz artık yalnızca sınıflarda değil; kurumlarda, tarlalarda ve fabrikalarda olacaktır. Ürettiğimiz bilgi rafta kalmayacak, Erzurum'un kalkınma planlarının somut girdisine dönüşecektir. 12 ay sürecek bu projelerde araştırmacılarımıza 300 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlayacağız. Hedefimiz 100 projeyi hayata geçirmektir. Her projenin bir sorunu gerçekten çözmesini amaçlıyoruz" dedi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş ise konuşmasında, programın Erzurum, bölge ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, paydaşların bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülecek ve gerekli görülen projelere 300 bin TL destek sağlanacak program için başvurular 15 Haziran 2026 itibarıyla başladı. Proje başvuruları 1 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Program, Rektör Hacımüftüoğlu'nun sunumu ve destekçilere plaket takdimiyle sona erdi.

Programa konuşmacıların yanı sıra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Ekonomi, Rektör, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'un '100 temel ihtiyacı' belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

12:52
Real Madrid bombayı patlattı 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
Real Madrid bombayı patlattı! 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:58:24. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'un "100 temel ihtiyacı" belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.