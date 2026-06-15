Erzurum\'un "100 temel ihtiyacı" belirlendi

Erzurum'un öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilimsel çözümler üretilmesi amacıyla düzenlenen "Erzurum'un Temel İhtiyaçlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Destek Programı" Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, ilde bulunan 61 kurum ve kuruluşun katılımıyla Erzurum'un sorunları ve gelişim alanları haritalandırıldı. Proje kapsamında kurulan 25 ihtisas komisyonu, 150 stratejik toplantı neticesinde 25 tematik alan belirledi. Eğitim, tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, ticaret, sanayi, istihdam, göç, iklim değişikliği ve afet yönetimi gibi başlıkların yer aldığı çalışmada, 250 öncelikli konudan 100 temel ihtiyaç tespit edildi.

"Erzurum'un potansiyeli sorunlarından büyüktür "

Programın açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin asıl görevinin ürettiği bilgiyi şehrin ve ülkenin hizmetine sunmak olduğunu vurgulayarak, "Erzurum'un potansiyeli, sorunlarından çok daha büyüktür. Bizim görevimiz, bu potansiyeli frenleyen engelleri bilimin ışığında tespit etmektir. Öğretim üyelerimiz artık yalnızca sınıflarda değil; kurumlarda, tarlalarda ve fabrikalarda olacaktır. Ürettiğimiz bilgi rafta kalmayacak, Erzurum'un kalkınma planlarının somut girdisine dönüşecektir. 12 ay sürecek bu projelerde araştırmacılarımıza 300 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlayacağız. Hedefimiz 100 projeyi hayata geçirmektir. Her projenin bir sorunu gerçekten çözmesini amaçlıyoruz" dedi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş ise konuşmasında, programın Erzurum, bölge ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, paydaşların bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülecek ve gerekli görülen projelere 300 bin TL destek sağlanacak program için başvurular 15 Haziran 2026 itibarıyla başladı. Proje başvuruları 1 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Program, Rektör Hacımüftüoğlu'nun sunumu ve destekçilere plaket takdimiyle sona erdi.

Programa konuşmacıların yanı sıra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı. - ERZURUM