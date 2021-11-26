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ESHOT'un 2022 bütçesi onaylandı - Son Dakika

ESHOT'un 2022 bütçesi onaylandı

26.11.2021 12:24
ESHOT'un 2022 bütçesi onaylandı

ESHOT'un 2022 yılı bütçesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

ESHOT'un 2022 yılı bütçesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. ESHOT'un 2022 gelir bütçesi 1 milyar 414 milyon 35 bin TL, gider bütçesi ise 1 milyar 821 milyon 600 bin TL olarak kabul edildi. ESHOT, önümüzdeki yıl filosunu 100 adet elektrikli otobüs ve 33 adet midibüsle güçlendirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısının 7'inci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) yapıldı. Meclis gündeminde ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 mali yılı performans programı ve bütçesi yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi. ESHOT'un 2022 gelir bütçesi 1 milyar 414 milyon 35 bin TL, gider bütçesi ise 1 milyar 821 milyon 600 bin TL olarak kabul edildi.

"Şapka çıkararak alkışlamak istiyorum"

Birleşimde siyasi partilerin grup temsilcileri bütçe hakkında sırayla görüşlerini dile getirdi. ESHOT'un 2021 yılında yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, kurumun sağladığı tasarrufu rakamlarla açıklayarak, "Tek seferde alınan 364 otobüsün sağladığı mali avantajdan söz edeceğim. Bu gerçekten bir finansman becerisi, kamucu bürokrat anlayışının açık seçik çok güzel bir örneğidir. 570 milyon TL'ye 5 yıl vadeli ve 5 yıl garantili olarak alınan 364 otobüsün alımından elde edilen tasarruf bedeli 293 milyon TL'dir. Eğer banka kredisiyle alınsaydı 5 yıl sonunda 863 milyon TL'nin bankalara ödenmesi gerekiyordu. 102 milyon TL'lik KDV istisnası da dahil edildiğinde belediyenin kasasına kalan ve yeni yatırımlara kaynak teşkil edecek miktar 395 milyon TL'ye ulaşıyor. Neredeyse bedavaya getirilen otobüslerin, kendi içinde finansman yaratma tekniğiyle yapılan alımların İzmir halkına sağladığı katkıyı şapka çıkartarak alkışlamak istiyorum" diye konuştu.

"Deniz ulaşımını artırmamız lazım"

Oturumun sonunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis üyelerinin deniz ulaşımının artırılmasına yönelik görüşlerine destek vererek, "Deniz ulaşımına kara ulaşımını çok daha fazla entegre etmemiz lazım. Deniz ulaşımının kent ulaşımındaki payı yüzde 3'lerde. Bu oranı artırmamız lazım" dedi.

ESHOT'un 2022'de öne çıkan hedefleri

ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 hedefleri arasında toplu ulaşım hizmetini sağlama dışında öne çıkan hizmet başlıkları ise şöyle:

-ESHOT, filosuna gelecek yıl 100 adet elektrikli otobüs ve 33 adet midibüs ilave edecek.

-Gençleştirilen filoyla birlikte önümüzdeki yıl; amortisman, yakıt, bakım-onarım, yedek parça gibi önemli maliyet kalemleri hissedilir oranda gerileyecek.

-Bugüne kadar 4 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlayan güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları Gediz, Karşıyaka Ataşehir ve Buca Adatepe'deki garajlarının çatılarında hayata geçirilerek tasarruf payı artırılacak.

-Mevcut 110 kadın şoför sayısı 140'a çıkarılacak.

-ESHOT filosundaki yıpranan araçların bakım ve yenileme çalışmaları tüm araç filosunda uygulanacak.

-Çevre ilçelerde yer alan bireysel taşımacıların toplu ulaşım sistemine entegrasyonunu sağlayan ve Seferihisar'da başlayan İZTAŞIT Projesi yaygınlaştırılacak. - İZMİR

ESHOT'un 2022 bütçesi onaylandı
ESHOT'un 2022 bütçesi onaylandı
ESHOT'un 2022 bütçesi onaylandı
ESHOT'un 2022 bütçesi onaylandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Tunç Soyer, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESHOT'un 2022 bütçesi onaylandı - Son Dakika Ekonomi


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