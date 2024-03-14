Eski ABD Hazine Bakanı TikTok'u satın almak için yatırımcı grup kuracak

NEW Eski ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkede "ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" iddiasıyla yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya olan TikTok'u satın almak için bir yatırımcı grubu kuracağını bildirdi.
Mnuchin, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Temsilciler Meclisinde kabul edilerek Senatoya gönderilen "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarının geçmesi ve TikTok'un satılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
TikTok'u satın almak için bir grup oluşturacağını söyleyen Mnuchin, "Bunun ABD'li işletmelere ait olması gerekir. Çinlilerin bir ABD şirketinin Çin'de böyle bir şeye sahip olmasına asla izin vermesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
Mnuchin, böyle bir anlaşmada diğer yatırımcıların kim olacağını belirtmezken, Google ve Meta gibi ABD'li teknoloji devlerinin, antitröst sorunları oluşturabileceği için satın alma grubuna dahil olmayacağını dile getirdi.
Uygulamayı kullanıcıların sevdiğini ve kapatılmaması gerektiğini savunan Mnuchin, "Uygulamanın ABD'de yeniden oluşturulması gerekiyor. Bizim teknolojimiz olması gerekiyor. Çinlilerin kontrolünde olmamalı. Umarım Çin'in teknoloji transferi olmadan satılmasına izin vereceği bir çözüm bulabiliriz." diye konuştu.
TikTok'un satılması veya yasaklanması isteniyor
ABD Temsilciler Meclisi, "ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" iddiasıyla ülkede TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul ederek Senato'ya göndermişti.
Tasarı, TikTok'un Çinli ana ortağı ByteDance şirketinin firmayı satmasını, aksi takdirde TikTok'un ilgili uygulama marketlerinden 5 ay süreyle veya tamamen yasaklanmasını öngörüyor.
Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.
Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünü" kısıtlama anlamına gelebileceğini belirtiyor.
TikTok yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.
Tasarının Temsilciler Meclisinden büyük çoğunlukla geçmesinin ardından gözler, tasarının gönderildiği Senato'ya çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Joe Biden, tasarıyı, masasına gelmesi durumunda ulusal güvenlik hassasiyeti nedeniyle imzalayacağını açıklamıştı.
TikTok CEO'su satışın bir seçenek olmadığını ima etmişti
Çin hükümetinin ByteDance'in TikTok'u ABD'li bir alıcıya satmasına izin verip vermeyeceği belirsizliğini korurken, TikTok, platformundaki videolar aracılığıyla kullanıcı tabanına yönelik tasarıya karşı lobi faaliyeti yürütüyor.
TikTok CEO'su Shou Zi Chew, satışın bir seçenek olmadığını ima etmişti.
Son Dakika › Ekonomi › Eski ABD Hazine Bakanı TikTok'u satın almak için yatırımcı grup kuracak - Son Dakika
AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş ve Ersan Aksu, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Muş ve Aksu, Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Havza Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odası'na giderek istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz de hazır bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tohumculuk sektöründe dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olduğunu belirterek, ülkede kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramının Türkiye'de üretildiğini söyledi. Yumaklı, tohumculuk çalışmalarının üst düzeyde olduğunu ve ata tohumlarının koruma altına alındığını vurguladı. Ayrıca, Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi ile tarım arazilerinin etkin kullanılması ve bitkisel üretimin artırılması hedeflendiğini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 8.883,52 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Elektrik sektörü en çok kazanırken, bankacılık sektörü en çok geriledi. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusunda belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.
Şişli Belediyesi ve bağlı iştiraklerde çalışan toplam 2 bin 367 personelin maaş ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. İmzalanan sözleşme ile birlikte 17 bin 2 TL olan işçi maaşları yüzde 94 oranında artış ile 33 bin TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, en düşük ücret alan işçinin aylık geliri; ikramiye, yol ücreti ve yemek ücreti ile birlikte 46 bin 378 TL oldu.
Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesi tarafından tahsis edilen sera alanlarının kullanımı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Tarım ve Orman Müdürü, STK temsilcileri ve seracılık sektöründe faaliyet gösteren üreticiler katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin daha önce terörle anılan bölgelerinde petrol üretimine başladıklarını söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığının bu bölgelerden geçtiğini belirterek, yeni keşifler ve petrol aramalarıyla Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmayı hedeflediklerini ifade etti.
Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ı ziyareti esnasında verdiği yatırım sözlerini değerlendirerek, vatandaşları tebrik ettiğini belirtti. Yarka, Cumhurbaşkanı'nın Şırnak'a yapılan hizmetlerden bahsettiğini ve gelecekte daha fazla faaliyetin olacağını söyledi.
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığı çalışmaları nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden ayrıldığını açıkladı. Saran, İTO'da geçirdiği süre boyunca değerli insanlar tanıdığını ve bu köklü kurumun ülke için önemine vurgu yaptı. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için çalışacaklarını ve Türk sporunun başarısı için çaba göstereceklerini belirten Saran, Avrupa ve Olimpiyatlar'da ülkenin ismini en iyi şekilde temsil etmek için planlarını sürdüreceklerini ifade etti.
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ın güçlü ekonomik potansiyeli ile vergi gelirlerinde birçok ilden daha yüksek bir orana sahip olduğunu belirterek, 2023 yılında Antalya ilçeleri arasında en çok vergi tahsilatı yapılan ilçe olduğunu söyledi. Manavgat'tan 2023 yılında yaklaşık 8 milyar 64 milyon 963 bin TL vergi tahsil edildiği kaydedildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde lavanta yetiştiriciliği yapan İlhan Emir, tarlasına giden yolun bozuk olmasından dolayı üretim yapmakta güçlük çektiğini belirtti. Emir, ulaşım sorununun çözülmesi için devletin desteğini beklediğini ifade etti.
Yalova, 2024 yılının ilk 2 ayında 117 milyon 718 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan sektörler arasında gemi, yat ve hizmetleri, kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı. Yalova'daki süs bitkileri ve mobilya kağıt orman ürünleri sektörleri de ihracatta önemli bir paya sahip oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?