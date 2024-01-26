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Arçelik eski Genel Müdürü Mehmet Ali Berkman: Vehbi Koç kişisel hayatında da iş hayatında da tutumlu biriydi - Son Dakika
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Arçelik eski Genel Müdürü Mehmet Ali Berkman: Vehbi Koç kişisel hayatında da iş hayatında da tutumlu biriydi

Arçelik eski Genel Müdürü Mehmet Ali Berkman, Haberler.com stüdyosunda Koç Grubu'na katılma sürecini ve Vehbi Koç'un tutumlu kişiliğini anlattı.

26.01.2024 - 15:51,  Güncelleme: 15:55
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Arçelik eski Genel Müdürü Mehmet Ali Berkman, Haberler.com stüdyosunda yaptığı konuşmada Koç Grubu'na 1972 yılında katıldığını açıkladı. Berkman, 1994-2001 yılları arasında Arçelik Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Ancak, 60 yaş kuralına takılarak Koç Şirketi'nden emekli oldu. Bu kurala yönelik zaman zaman şikayetlerde bulunan Berkman, bazen bu kuralın esnetildiğini ifade etti.

"VEHBİ KOÇ KİŞİSEL HAYATINDA DA İŞ HAYATINDA DA TUTUMLU BİRİYDİ"

Vehbi Koç'un tutumlu kişiliği hakkında konuşan Berkman, Koç'un yatırım konusunda tutumlu olmadığını belirtti. Vehbi Koç'un sadece Ford marka bir araba kullandığını ancak bu tercihin ülkenin kuruluş yıllarındaki zorluklara dayandığını vurguladı. Berkman, "Ford arabasına biniyordu ama bu örnek olma meselesi, bu tutumlulukta ülkenin kuruluşunda yaşadığı sıkıntılar var" şeklinde konuştu.

Ayrıca, şirket içinde de tutumluluk anlayışının devam ettiğini belirten Berkman, kendi döneminde Arçelik Genel Müdürü olduğu zaman makam aracının da Ford marka olduğunu paylaştı. Bu sözleriyle, Koç Grubu'nun ve Vehbi Koç'un kurumsal kültürüne ve tutumlu yaklaşımına vurgu yaptı.

Arçelik eski Genel Müdürü Mehmet Ali Berkman: Vehbi Koç kişisel hayatında da iş hayatında da tutumlu biriydi
Nur Banu Bozkuş
Sondakika.com - Ekonomi
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Son Dakika Ekonomi Arçelik eski Genel Müdürü Mehmet Ali Berkman: Vehbi Koç kişisel hayatında da iş hayatında da tutumlu biriydi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arçelik eski Genel Müdürü Mehmet Ali Berkman: Vehbi Koç kişisel hayatında da iş hayatında da tutumlu biriydi - Son Dakika
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