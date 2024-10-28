HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski nesil EFT-POS cihazı kullanmaya devam eden mükelleflere ve cihazları değiştirmeyen banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesileceğini duyurdu.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski nesil EFT-POS cihazı kullanmaya devam eden mükelleflere ve cihazları değiştirmeyen banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesilecek. Kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik düzenlemelere uyumu yakından takip ediyoruz" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Eski EFT-POS Cihazlarına Ceza! - Son Dakika
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