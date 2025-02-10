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Ekonomi

Eski Hazine Bakanlarından Uyarı

Beş eski hazine bakanı, Trump yönetiminin mali yükümlülükler için risk oluşturduğunu belirtti.

10.02.2025 23:47
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NEW ABD'de daha önce hazine bakanlığı yapmış beş isim, Başkan Donald Trump yönetiminin eylemlerinin ülkenin mali yükümlülükleri için risk oluşturduğunu savundu.

ABD'nin eski hazine bakanları Robert Rubin, Lawrence Summers, Timothy Geithner, Jacob Lew ve Janet Yellen, The New York Times için görüş yazısı kaleme aldı.

Yazıda, ülkenin mali taahhütlerini yerine getirmesi konusunda ciddi riskler oluştuğu öne sürüldü.

Tarihsel olarak Hazine Bakanlığının ödeme sistemlerinin bağımsız ve partiler üstü memurlar tarafından yönetildiğine işaret edilen yazıda, ancak son dönemde bu yapının bozulduğu iddia edildi.

Yazıda, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) adı verilen yeni bir birimin devreye girmesiyle kritik pozisyonlara siyasi atamalar yapıldığı, bu kişilerin özel sektörle bağlantılarının devam etmesinin, etik ihlaller ve çıkar çatışması ihtimallerini gündeme getirdiği vurgulandı.

Hazine Bakanlığının ödeme sistemlerine erişim sağlanmasının milyonlarca Amerikalının finansal bilgilerinin güvenliğini riske atabileceği kaydedilen yazıda, bir federal yargıcın, DOGE'nin ödeme sistemine erişimini geçici olarak durdurma kararı aldığı hatırlatıldı.

Yazıda, ABD'de federal harcamaların yalnızca Kongre'nin yetkisinde olduğu belirtilerek, "Hiçbir hazine bakanı, görevdeki ilk haftalarında ödeme sistemimizin bütünlüğü ya da mali yükümlülüklerimizi yerine getirme taahhüdümüz konusunda ulusa ve dünyaya güvence vermek zorunda bırakılmamalıdır." ifadesine yer verildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in bu durumu yönetmek zorunda kaldığına işaret edilen yazıda, ancak Bessent'in federal ödemelerin reddedilmediği veya askıya alınmadığı yönündeki taahhüdünün kritik olduğu vurgulandı.

Yazıda, ABD'nin mali güvenilirliği ve uluslararası itibarının sarsılması halinde bunun telafisinin son derece zor olacağı uyarısında bulunularak, ülkenin temel mali yükümlülüklerini yerine getirmesinin yalnızca bireyler için değil, aynı zamanda ABD'nin demokratik ilkeleri ve küresel güvenilirliği açısından da hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Hükümet, Finans, Son Dakika

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