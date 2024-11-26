Merkez Bankası eski başkanı idam edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkez Bankası eski başkanı idam edilecek

Eski Çin Merkez Bankası Başkanı Liu Liange ertelemeli idam cezasına çarptırıldı. Liange'nin 17 milyon dolar rüşvet aldığı tespit edildi.

26.11.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Merkez Bankası eski başkanı Liu Liange'ye rüşvet suçundan ertelenmiş idam cezası verdi. Mahkeme başkanı Liu Liange'ye rüşvet suçlamasıyla ertelemeli idam cezası vererek ülkenin 66 trilyon dolarlık finans sektörüne yönelik incelemelerin arttığına işaret etti.

Devlet yayın kuruluşu China Central Television'ın haberine göre Liu'nun cezası iki yıl ertelenecek ve tüm mal varlığına el konulacak. Mahkum Liu'nun, bu süre zarfında uyumlu olması halinde idamdan kurtulabileceği anlamına geliyor.

BİR YILDA ÜÇ İSME İDAM CEZASI

Liu, 2021'in sonlarında Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından başlatılan finans sektöründeki yolsuzluğa yönelik geniş çaplı bir baskıya karışan en üst düzey bankacılardan biriydi. Liu'nun cezaya çarptırılması, Xi'nin yolsuzlukla mücadele kampanyasını sürdürdüğü bu yıl içinde en az iki üst düzey finans yetkilisinin daha cezaya çarptırılmasını izledi.

Rapora göre, geçen yıl Mart ayında soruşturmaya alınan Liu'nun 121 milyon yuan (17 milyon dolar) rüşvet aldığı ve 3.3 milyar yuan kredinin verilmesini yasadışı olarak kolaylaştırdığı tespit edildi.

Ertelemeli idam cezasına çarptırılan diğer finans yöneticileri arasında China Merchants Bank Co. eski başkanı Tian Huiyu, China Citic Bank Corp. eski başkanı Sun Deshun ve China Life Insurance Co. eski başkanı Wang Bin yer alıyor.

"İDAM EDİLEN DE VAR"

China Huarong Asset Management Co. eski başkanı Lai Xiaomin, rüşvet ve diğer suçlar nedeniyle Ocak 2021'de idam edildi.

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Mahkum, Mahkum, Banka, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası eski başkanı idam edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Lübnan Dışişleri Bakanı’ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail’in Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail'in
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
22:48 Ukrayna’dan misket bombalı saldırı Ukrayna'dan misket bombalı saldırı
22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
22:02 Trabzonspor, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür’den Malatya’daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
21:42 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
21:05 Kadınlar 25 Kasım’da İstanbul’da Eylemde Kadınlar 25 Kasım'da İstanbul'da Eylemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 16:24:12. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası eski başkanı idam edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.