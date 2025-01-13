Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'e Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'e Yoğun İlgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek\'e Yoğun İlgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Halk Ekmek, 30'a yakın ürün çeşidiyle uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet sunarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Belediye büfeleri, beyaz ekmek, kepekli ekmek, süt, yumurta ve kurabiye gibi sağlıklı gıda seçenekleriyle hizmet veriyor.

13.01.2025 14:18  Güncelleme: 14:19
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Türkiye'nin birçok belediyesine örnek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ürünlerine yoğun ilgi devam ediyor. Ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken Halk Ekmek büfelerinde ve üretici marketlerde Halk Ekmek, süt, yumurta ve kurabiyenin yanı sıra 30'a yakın ürün çeşidiyle kaliteli ve uygun fiyatlarla vatandaşla buluşuyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal hizmet projelerinden biri olarak kurulan Halk Ekmek, sağlıklı ve ucuz ekmek üretiminin yanı sıra Halk Süt, Halk Yumurta ve Halk Kurabiye ile üreticiyi doğrudan tüketici ile buluşturuyor.

Yıllardır sağlıklı, güvenilir ve kaliteli hizmetin adı olan Halk Ekmek ürün çeşitliliğiyle büyük beğeni topluyor. Beyaz ekmek, kepekli, tam buğday, roll, tost ve sandviç ekmeğinin yanı sıra anne kurabiyesi, simit, kandil simidi gibi ürünler Halk Ekmek büfelerinde satışa sunuluyor. Halk Ekmek büfelerinde, kahvaltılık taze peynir, lor peyniri, pastörize tereyağı, 1 litre, 3 litre ve 5 litre olmak üzere pastörize süt, gezen tavuk yumurtasının yanında beze ve kurabiye gibi 30'a yakın ürün çeşidi bulunuyor.

Eskişehir genelinde 73 noktada satış yapan Halk Ekmek satış büfelerinde hem nakit hem de kredi kartı ile de ödeme yapılabiliyor. Uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturan Halk Ekmek de bazı ürünlerin fiyatları ise; Beyaz ekmek 7 TL, kepekli ekmek 16 TL, sandviç ekmeği 5.50 TL, 1 litre pastörize süt 36 TL, 10'lu yumurta 70 TL, kurabiye 21 TL.

Ürünlerden son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar da, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Halk büfeler sayesinde kaliteli, sağlıklı ve ekonomik ürünlere ulaşıyoruz." dediler.

Geniş ürün yelpazesiyle Adliye Üretici Market, Haller Üretici Market, Köprübaşı Üretici Market ve Halk büfeler şehrin birçok noktasında vatandaşlara hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'e Yoğun İlgi - Son Dakika

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