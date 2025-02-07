Eskişehir Çiftçisine 608 Milyon TL Destek Ödemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Çiftçisine 608 Milyon TL Destek Ödemesi

Eskişehir'de çiftçilere bu akşam 608 milyon 712 bin 384 TL tarımsal destek ödemesi yapılacak.

07.02.2025 17:46
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bakanlıkça bu hafta yapılan destekleme ödemesi kapsamında, bu akşam (Cuma) Eskişehir çiftçisine 608 milyon 712 bin 384 TL ödemenin yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından çiftçilere ödemesinin yapılacağı açıklanan 2 milyar 164 milyon 322 bin TL'lik tarımsal desteğin yaklaşık olarak yüzde 30'unun Eskişehir çiftçisine ödeneceği vurgulandı. Eskişehir'de Hububat ve Lisanslı Depoculuk Destek Ödemelerinin ürün ve ilçe bazında ayrıntıları açıklanarak şöyle denildi;

Eskişehir Türkiye genelindeki destekleme paketinden yaklaşık yüzde 30 oranında pay aldı

"Bu verilere göre, Eskişehir'e yapılan toplam destekleme ödemesi 608 milyon 712 bin 384 TL'ye ulaşmaktadır. Türkiye genelindeki 2 milyar 164 milyon 322 bin TL'lik toplam destekleme ödemesine oranlandığında, Eskişehir'in bu destekleme paketinden yaklaşık yüzde 30 oranında pay aldığı görülmektedir. Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla sağlanan bu ödemelerle Eskişehirli üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesi ve üretimin teşvik edilmesi hedeflenmektedir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir Çiftçisine 608 Milyon TL Destek Ödemesi - Son Dakika

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