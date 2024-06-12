Eskişehir'de 3 Metre Boyunda Keçi Pazarda İlgi Odağı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de 3 Metre Boyunda Keçi Pazarda İlgi Odağı

Eskişehir'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar, pazarda 12 bin liradan 40 bin liraya kadar küçükbaş kurbanlık bulabiliyor. Ancak 'Kocaoğlan' isimli keçi, büyükbaş kurbanlıklara rakip oluyor. Keçi, ayağa kalktığında 3 metreye kadar ulaşıyor ve 35 bin liraya satışa sunuluyor. Sahibi, keçinin yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor.

12.06.2024 09:46
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Eskişehir'de ayağa kalkınca 3 metre boya ulaşan 'Kocaoğlan' isimli keçi pazardaki büyükbaş kurbanlıklara rakip oldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında da hareketlilik başladı. Vatandaşların kurbanlıklarını almak için pazar yolunu tutarken, 12 bin liradan 40 bin liraya kadar küçükbaş kurbanlık bulmak mümkün. Özellikle küçükbaş kurbanlık almak için gelen vatandaşları 'Kocaoğlan' isimli keçi şaşırtıyor. Adeta büyükbaş kurbanlık boyunda olan Karaoğlan, ayağa kalktığından yaklaşık 3 metreye kadar ulaşıyor. Normal şartlarda ise bir insan boyuna yakın olan keçiyi görenler şaşırıyor. Sahibi tarafından Antalya'dan getirilerek, 3 yıldır bakılan keçi 35 bin liraya alıcısı bekliyor. Canlı olarak 150 kilogram gelen Karaoğlan, pazarın gözdesi durumunda.

Keçisine yoğun ilginin olduğunu anlatan Ercan Özel, "3 yıldır kendi hayvanımız. Pazara satmaya getirdik. Canlı hali 150 kilograma yakın. Antalya'ya özgü olan bir hayvan. Başka bir yerde de yetişmiyor. Görenler dana diyor. Biz buna 35 bin lira istiyoruz. Talep var 30 bin lira veriyorlar. Yükseldiği zaman 3 metre vardır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de 3 Metre Boyunda Keçi Pazarda İlgi Odağı - Son Dakika

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