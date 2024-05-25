Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beylikova Besi TDİOSB'yi değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beylikova Besi TDİOSB'yi değerlendirdi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beylikova Besi TDİOSB\'yi değerlendirdi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beylikova ilçesinde bulunan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, TDİOSB içerisindeki parsellerin tahsisi ve yatırımların durumu incelendi. Ayrıca, Covid-19 pandemisi nedeniyle borçlarını ödememiş veya yatırımlarını tamamlamamış yatırımcılara süre verildiği belirlendi.

25.05.2024 11:32
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantı ile Beylikova ilçesinde bulunan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) değerlendirildi.

Beylikova ilçesinde bulunan Besi TDİOSB, 01 Haziran 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yürütülen iş ve işlemlerin denetlenmesi maksadıyla toplantı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve valilik oluru ile oluşturulan Denetim Komisyonu, 15 Mayıs 2024 tarihinde Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdür Yardımcısı Rıdvan Akpolat başkanlığında bir araya geldi.

Beylikova Besi TDİOSB Bölge Müdürü Yurdal Çetinkaya'nın komisyona sunmuş olduğu dosyaların incelenmesi sonucu; TDİOSB içerisindeki mevcut parsellerden, 16 adet eski parsel tahsisine ilave olarak, 30 Haziran 2023 ile 31 Aralık 2023 arasında 7 adet yeni parsel tahsisi yapılarak toplamda 23 parsel tahsisine ulaşıldığı, bu çerçevede 7 adet 50 baş, 3 adet 100 baş ve 13 adet 200 baş olmak üzere toplam 3 bin 250 baş kapasiteli büyükbaş besi hayvancılık tesisi yapılması amacıyla tahsisinin yapıldığı görüldü.

Toplantıda yapılan incelemede 2017 yılından bu yana tahsisi yapılmış ancak parsel bedelini ödememiş veya yatırımını tamamlayarak faaliyete geçmemiş yatırımcılara 04 Aralık 2023 tarihli ve 2023/7 sayılı müteşebbis heyet kararı ile Covid-19 pandemisi sebebiyle son kez 31 Ocak 2024 tarihine kadar borçlarını ödemeleri ve yatırımlarını biran önce tamamlamaları için süre verildiği komisyonca tespit edildi. Yatırımcıların dilekçe ve talep formları ile Yatırım Bilgi Formunda istenilen belgeleri tam doldurduğu, Parsel Tahsis Sözleşmesi ve Yatırım taahhütnamesinin usulüne uygun hazırlandığı komisyonca tespit edildi.

Denetim ve inceleme maksadıyla yapılan toplantı sonunda, komisyon başkan ve üyeleri Eskişehir Beylikova TDİOSB Bölge Müdürü Yurdal Çetinkaya ve Yönetim Kuruluna gerçekleştirdikleri düzenli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Ece Cura Özel, Ziraat Mühendisi Mustafa Gür, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın Tonguç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden Mimar Gökçe Koçak, Eskişehir Beylikova Besi TDİOSB Müdürlüğü Müteşebbis Heyet Üyesi İrfan Ceylan, YİKOP İnşaat Mühendisi Canan Doğan, BEBKA Eskişehir Ofisi Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Nigah Ertekin ve Beylikova Besi TDİOSB Müdürü Yurdal Çetinkaya katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beylikova Besi TDİOSB'yi değerlendirdi - Son Dakika

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