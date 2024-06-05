Eskişehir'de bir hayvancılık işletmesine 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' verildi

Ekonomi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Seyitgazi İlçesi Doğançayır Mahallesinde bulunan hayvancılık işletmesine "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" verildi.

Beraberinde Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, Seyitgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özdemir ve görevli veteriner hekimler ile "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" almaya hak kazanan söz konusu hayvancılık işletmesini ziyaret eden Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş işletme hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra işletme sahibi Gazi Küçükarslan'a sertifikasını takdim etti.

Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayvancılık yol haritasının önemli başlıklarından olan hastalıktan ari işletmeler için gerekli adımlar atmaya devam ettiklerini bu kapsamda, karantina ünitesine sahip kayıt altına alınmış, asgari, teknik ve hijyenik şartlarda şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleriyle tüm hayvanların bu hastalıkları taşımadığı belirlenen işletmelere "Hastalıktan Ari işletme" belgesi verildiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özellikle ithal ve ari işletmelerden temin edilen hayvanlara uygulanan tüberkülin testleri ve brusella analizleri ile ilgili yapılan düzenlemeler ile hastalıktan ari işletme sayısının artmasına önemli katkı sağlandığını ve verilecek ilave desteklerle ari işletme sayısının 12'ye ulaştığını, 2024 yılında bu sayının en az 20 işletmeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Aynı zamanda Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığını da yürüten İl Müdürü Gümüş, hayvancılık ve tarımın önemine vurgu yaparak hastalıktan ari işletme sayısının arttırılması için yapılan çalışmaların örnek teşkil ettiğini kaydetti ve "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" almaya hak kazanan işletme sahibini tebrik etti. "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" almak isteyen yetiştiricilerin il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak konu hakkında detaylı bilgi alabileceklerini ve gerekli şartları yerine getirerek Hastalıktan Ari İşletme sahibi olabileceklerini belirtti.

Eskişehir Damızlık Süt Üreticiler Birliği Başkanı da olan işletme sahibi Gazi Küçükarslan ise uzun yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını gerek birlik üyeleri gerekse tüm Eskişehirli yetiştiricilere örnek olmak adına hastalıktan ari işletme sertifikası almak için başvuru yaptığını ve hayvanlarına yapılan test ve analizlerin temiz çıkmasından sonra sertifika almaya hak kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. - ESKİŞEHİR