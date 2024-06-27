Eskişehir'de Çiftçiler Maydanozları Koyunlara Yediriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eskişehir'de Çiftçiler Maydanozları Koyunlara Yediriyor

Eskişehir'de çiftçiler, yetiştirdikleri maydanozları tarlada koyunlara yedirerek tarım arazilerini temizlemeye çalışıyor. Koyunlar maydanozu sevdiği için çiftçiler, yeni ürün yetiştirmek için koyunlarını tarım arazisinden çıkarmıyor. Maydanoz yetiştiren çiftçiler ise ürünlerine talep olmadığı için koyunlara yediriyor ve hasar gören ürünleri tekrar yetiştirmeyi planlıyor.

27.06.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de çiftçiler yetiştirdikleri maydanozları tarlada koyunlara yediriyor.

Ürününün büyük bölümü tarlada kalan çiftçiler, tarım arazilerini koyunları otlatarak temizlemeye çalışıyor. Koyunlarını akşam saatlerinden maydanoz ekili arazilerde otlatan çobanlar ise durumdan memnun. Koyunların maydanozu çok sevdiğini belirten çobanlar, çiftçiler biran önce yeni ürün yetiştirmesi için koyunlarını tarım arazisinden çıkarmıyor.

Çoban arkadaşlarıyla birlikte 30 dekar maydanoz tarlasında 150 koyun güden Rüştü Peker, "Burada 150 koyun var. Koyunlar da yemeye alıştılar. Sebze yiyorlar. Bir yandan üreticiler de bizi tarlalarını temizletmek için çağırıyorlar. Elinde kalıyor. Onlar da koyunlara yedirin diyorlar, biz de yediriyoruz yani. Bur görmüş olduğunuz tarla 30 dekar. Şimdi üreticiler acele ediyorlar, on gün daha fazla olsa iyi olur ama onlar da haklı. Bir an önce tarlalarını temizlenip 2. veya 3. ürünü yetiştirmeyi hedefliyorlar. Bize de bir katkı oluyor" dedi.

"Maydanozu şu anda hayvanlara yediriyoruz"

Maydanoz yetiştiren fakat bu yıl istediği gibi ürünlerine talep olmadığından koyunlara yediren çiftçi Mehmet Salih Ege ise şöyle konuştu:

"Yani çöpe gidiyor zaten, para etmediği için biz hayvanlara yediriyoruz şu an. 9 günlük bayram tatilinde pazarların kapalı olması aslında kötü etkiledi. Yani bizim mallar sıcaktan bayağı bir hasar gördü. Satılmadığı için maydanozu az az biçiyorduk. Şu anda hayvanlara yediriyoruz. Yine su verip ardından yine yetiştireceğiz. Vallahi bence çok maldan olduğu için. Bir de yeşillik şu anda yetiştiriyor yani gitmiyor bu sene". - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Çiftçiler Maydanozları Koyunlara Yediriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:31:01. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Çiftçiler Maydanozları Koyunlara Yediriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement