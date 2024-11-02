Eskişehir\'de Çiğ Süt Destekleme Toplantısı

Ekonomi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce İl Müdürlüğü Sazova Kampüsü Başak Toplantı salonunda toplantı gerçekleşti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce İl Müdürlüğü Sazova Kampüsü Başak Toplantı salonunda yeni dönem çiğ süt desteklemesi güncellemeleri ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli sorumlu personeller, Süt Birliklerinin temsilcileri, Kooperatif temsilcileri ve işleme tesisi sorumluları katıldı. Eğitim, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde görevli çiğ süt İl Sistem sorumlusu Ziraat Mühendisi Zooteknist Ünal Yılmaz tarafından verildi. Destekleme kapsamında gelen sistem güncellemeleri, yeni dönem sözleşmeleri ve destek miktarları ile ilgili bilgiler verilerek, katılımcıların soruları cevaplandırıldıktan sonra toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR